مصرع لاعب برازيلي شاب برصاصة طائشة

لقي لاعب كرة قدم شاب مصرعه في البرازيل بعد إصابته برصاصة يُعتقد أن شقيقه الأصغر أطلقها عن طريق الخطأ أثناء تنظيفه لبندقية.

ولفظ وانديرسون برانداو دي سوزا (18 عاما)، أنفاسه الأخيرة على الفور -الاثنين الماضي- في منزل العائلة في بلدة أراغويانيا بولاية غوياس البرازيلية.

ولم يستجوب شقيقه البالغ من العمر 16 عامًا بعد من قبل الشرطة، ولكن وفقًا لتقارير محلية، تركز الشرطة على فرضية أن رصاصة طائشة من البندقية التي كان ينظفها أصابت شقيقه الأكبر في رقبته في حادث مأساوي.

ولم يتضح بعد لمن تعود ملكية السلاح، الذي صادرته الشرطة.

صدمة وتعازي

وقدّم الكثيرون تعازيهم لوانديرسون، الذي كان يلعب ظهيرا أيسر لنادي أراغويانيا لكرة القدم. كما أوقف المدير الرياضي سيلفان رودريغيز كاسترو جميع أنشطة النادي.

وقال النادي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقًا بصورة لوانديرسون أثناء اللعب مع شريط أسود "وانديرسون براندون دي سوزا. خالص تعازينا للعائلة والأصدقاء. رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان".

وقال خوسيه غوابو، أحد سكان الولاية، على وسائل التواصل الاجتماعي "بلدة أراغويانيا في حالة صدمة بعد وفاة اللاعب الشاب وانديرسون، الذي توفي بعد إصابته برصاصة من بندقية. أُطلقت الرصاصة عن طريق الخطأ من قبل شقيقه الأصغر البالغ من العمر 16 عامًا".

وأضاف "كان وانديرسون يعتبر رياضيًا واعدًا وقد بدأ اللعب مع الفريق الأول لنادي أراغويانيا".

وعلقت جارته لورديس مورايس قائلة "إنه لأمر محزن للغاية عندما تحدث مأساة كهذه. رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان".

وأرسلت عدد من أندية كرة القدم الأخرى في المنطقة تعازيها. وقال أحد الأصدقاء "لن ننساك أبدًا. ستبقى في قلوبنا".