مبابي يتفوق على صلاح ولامين جمال في أعلى الرواتب "المستحقة"

نشر المرصد الدولي للدراسات الرياضية "سي آي إي إس" (CIES) تصنيفا للرواتب المستحقة بناء على الجدارة باستخدام نموذج يأخذ في الاعتبار المتغيرات الرياضية خلال العام الماضي.

يتصدر الفرنسي كيليان مبابي -مهاجم ريال مدريد- القائمة براتب سنوي إجمالي مستحق يقدر بـ22.8 مليون يورو (جزء ثابت فقط).

وتم وضع تصنيف قائمة أعلى الرواتب المستحقة بناء على المتغيرات الرياضية التالية.

دقائق اللعب.

مستوى المباريات.

نسبة المشاركة كلاعب أساسي.

المركز الرئيسي للاعب.

يتصدر مبابي القائمة بـ22.8 مليون يورو، متقدما على محمد صلاح (17.9 مليون يورو)، وجود بيلينغهام (17.5 مليون يورو)، وجواو نيفيس (17.3 مليون يورو).

ويُعد لاعب الوسط البرتغالي أفضل لاعبي باريس سان جيرمان، يليه عثمان ديمبلي (السادس، 16.9 مليون يورو)، وخفيتشا كفاراتسخيليا (الحادي عشر، 16.2 مليون يورو)، وبرادلي باركولا (السابع عشر، 15.3 مليون يورو).

أعلى 10 رواتب "مستحقة" وفقا لمرصد كرة القدم