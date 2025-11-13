رياضة|بطولات أوروبية

مبابي يتفوق على صلاح ولامين جمال في أعلى الرواتب "المستحقة"

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 09: Kylian Mbappe of Real Madridreacts during the LaLiga EA Sports match between Rayo Vallecano de Madrid and Real Madrid CF at Estadio de Vallecas on November 09, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
مبابي نجم ريال مدريد يتصدر قائمة أعلى الرواتب المستحقة بـ22.8 مليون يورو (غيتي)
Published On 13/11/2025
|
آخر تحديث: 18:23 (توقيت مكة)

نشر المرصد الدولي للدراسات الرياضية "سي آي إي إس" (CIES) تصنيفا للرواتب المستحقة بناء على الجدارة باستخدام نموذج يأخذ في الاعتبار المتغيرات الرياضية خلال العام الماضي.

يتصدر الفرنسي كيليان مبابي -مهاجم ريال مدريد- القائمة براتب سنوي إجمالي مستحق يقدر بـ22.8 مليون يورو (جزء ثابت فقط).

وتم وضع تصنيف قائمة أعلى الرواتب المستحقة بناء على المتغيرات الرياضية التالية.

  • دقائق اللعب.
  • مستوى المباريات.
  • نسبة المشاركة كلاعب أساسي.
  • المركز الرئيسي للاعب.

يتصدر مبابي القائمة بـ22.8 مليون يورو، متقدما على محمد صلاح (17.9 مليون يورو)، وجود بيلينغهام (17.5 مليون يورو)، وجواو نيفيس (17.3 مليون يورو).

ويُعد لاعب الوسط البرتغالي أفضل لاعبي باريس سان جيرمان، يليه عثمان ديمبلي (السادس، 16.9 مليون يورو)، وخفيتشا كفاراتسخيليا (الحادي عشر، 16.2 مليون يورو)، وبرادلي باركولا (السابع عشر، 15.3 مليون يورو).

أعلى 10 رواتب "مستحقة" وفقا لمرصد كرة القدم

  • كيليان مبابي (ريال مدريد، 22.8 مليون يورو).
  • محمد صلاح (ليفربول، 17.9 مليون يورو).
  • جود بيلينغهام (ريال مدريد، 17.5 مليون يورو).
  • جواو نيفيس (باريس سان جيرمان، 17.3 مليون يورو).
  • دومينيك زوبوسزلاي (ليفربول، 17.1 مليون يورو).
  • عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان، 16.9 مليون يورو).
  • جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد، 16.9 مليون يورو).
  • لاوتارو مارتينيز (إنتر، 16.7 مليون يورو).
  • لامين جمال (برشلونة، 16.7 مليون يورو).
  • فينيسيوس (ريال مدريد، 16.2 مليون يورو).


