فاجأ النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال جماهير أيرلندا بطلب غريب قبل مباراة المنتخبين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويحل رونالدو ومنتخب البرتغال مساء اليوم ضيوفا على أيرلندا على ملعب "أفيفا ستاديوم" في مدينة دبلن، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

طلب غريب وغير متوقع لرونالدو قائد البرتغال من جماهير أيرلندا

ودعا رونالدو الجماهير الأيرلندية لإطلاق صافرات الاستهجان ضده خلال المباراة المرتقبة، مشيرا إلى أنه اعتاد على ذلك في معظم مبارياته مع المنتخب البرتغالي.

وقال الدون في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "سيُطلقون الصافرات ضدي لقد اعتدت على ذلك، بل آمل أن يفعلوا ذلك حقا".

وأضاف "ربما يخفف ذلك الضغط عن اللاعبين الآخرين. أكثر ما أريده هو أن أستمتع باللعب. المباراة ليست حاسمة تماما لكنها شبه ذلك، فنحن نعلم أننا بالتأهل سنضمن بطاقتنا. نريد أن نحسم الأمر الآن".

وكان رونالدو (40 عاما) قد تعرّض لصافرات استهجان في كل مرة لمس فيها الكرة خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين في دبلن عام 2021، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف رونالدو ساخرا وهو يغمز "آمل ألا يطلق أحد الصافرات ضدي. بالنسبة لي من دواعي سروري أن ألعب هنا مجددا. أُقسم أنني سأحاول أن أكون رجلا جيدا".

وتقابل المنتخبان يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على ملعب خوسيه ألفالادي في نفس التصفيات، يومها حققت البرتغال انتصارا بشق الأنفس بنتيجة 1-0 سجله روبن نيفيس في الوقت بدل الضائع، وقبلها أهدر رونالدو ركلة جزاء تصدى لها كاويمهين كيليهر حارس أيرلندا.

وتابع رونالدو "أعتقد أن المباراة (الليلة) ستكون مشابهة لما حدث في لشبونة. بالطبع، هم سيلعبون أمام جماهيرهم، وسيكونون أكثر حماسا".

إعلان

وواصل "لكن من الناحية التكتيكية أعتقد أننا سنشهد مباراة متقاربة. لا أظن أنهم سيهاجمون كثيرا، بل سينتظروننا متكتلين، يدافعون بإحكام، ويحاولون اللعب على الهجمات المرتدة لكننا مستعدون. نعلم أنها ستكون صعبة لأنهم أقوياء بدنيا، لكن علينا أن نلعب بأسلوبنا ونحاول الفوز".

ويحتاج المنتخب البرتغالي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم تأهله لمونديال 2026 دون الحاجة إلى نتيجة لقاء أرمينيا والمجر التي ستُقام في وقت سابق من اليوم.

ويحتل البرتغال صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن المجر صاحب المركز الثاني.