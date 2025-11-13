ريال مدريد يحدد الرقم المطلوب للتخلي عن فينيسيوس

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد بات منفتحا على عروض للتخلي عن نجمه فينيسيوس جونيور بعد فشل النادي في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد عقده حتى الآن.

وينتهي عقد فينيسيوس مع ريال مدريد، في صيف 2027، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن توقيع عقد جديد.

وبعد بداية بطيئة، تحسن مستوى "فيني" لفترة من الوقت، كما بدا أنه وجد أخيرا التناغم المطلوب مع كيليان مبابي.

ولكن في الأسابيع الأخيرة، فشل فينيسيوس بالمساهمة في أي هدف بالمباريات الست الأخيرة بقميص "الميرنغي".

ويأتي هذا بالتزامن مع تزايد الخلاف بين المهاجم والمدرب تشابي ألونسو، وفشل المفاوضات لتجديد عقده مع ريال مدريد.

🚨🎥 Translator – Behind the Scenes Vinicius after watching Xabi’s substitutions: “It seems like we don't want to win today, oh my God.”pic.twitter.com/4ecvHvOsio — Gill (@Gilld) November 10, 2025

ريال مدريد يحدد سعر فينيسيوس

وفقًا لـ"سكاي سبورتس"، فإن ريال مدريد مستعد الآن للاستماع إلى عروض لبيع فينيسيوس اعتبارا من صيف 2026 بعد فشل النادي في التوصل إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب البرازيلي.

ويضيف التقرير أن ريال مدريد حدد 150 مليون يورو للجناح الموهوب، الذي تراجع مستواه بشكل ملحوظ بعد خسارته الكرة الذهبية عام 2024.

علاوة على ذلك، وصلت التوترات بين فينيسيوس وألونسو إلى نقطة يصعب معها بقاء المهاجم في سانتياغو برنابيو.

لذلك، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن يتلقى ريال مدريد عروضا من الدوري السعودي في صيف 2026، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأندية السعودية مستعدة لتلبية السعر المرتفع الذي حدده ريال مدريد.

وبسبب السعر الباهظ الذي حدده ريال مدريد للتخلي عن الدولي البرازيلي، انسحبت الأندية الإنجليزية حتى الآن من تقديم أي عروض. لكنها لا تزال مهتمة بتطور المفاوضات بين المهاجم و"الميرينغي" دون الكشف عن الكثير بشأن رغبتها في التعاقد معه الصيف المقبل.

وجدد البرازيلي عقده عام 2023، ليصبح من بين اللاعبين الأعلى أجرا في الفريق براتب يبلغ 21 مليون يورو سنويا، في حين يتقاضى مبابي أكثر من 31 مليونا.