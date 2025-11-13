خطأ فادح تسبب بإقالة تشافي من تدريب برشلونة

اعترف تشافي هيرنانديز المدرب السابق لنادي برشلونة بارتكابه خطأ فادحا في موسمه الأخير مع النادي الكتالوني كلفه الإقالة من منصبه في مايو/أيار 2024.

وأُقيل تشافي (45 عاما) من منصبه نهاية موسم 2023-2024 الذي أنهاه برشلونة من دون الحصول على أي لقب.

وتحدّث تشافي خلال مشاركته في مؤتمر حول القيادة نظمته جامعة "إي إس آي سي" (ESIC) (وهي جامعة خاصة في إسبانيا متخصصة في التسويق والأعمال والتكنولوجيا) عن المشاكل التي عانى منها برشلونة في ذلك الموسم.

وقال تشافي "بدأت مسيرتي التدريبية في برشلونة بمعايير عالية من الانضباط لأن الفريق كان قد مرّ بفترة لم تكن فيها المطالب مرتفعة، وطالبت اللاعبين والنادي بالعمل على الفوز بالألقاب".

وأضاف "بعد فوزنا بالدوري الإسباني وكأس السوبر خفّضت تلك المعايير، فلم يعد اللاعبون يمتلكون الحماسة نفسها ولا الاحترام ذاته ولا الجهد نفسه. بعد ذلك انخفضت المعايير تدريجيا حتى وصل الأمر في موسمي الأخير إلى أننا لم نحقق أي لقب".

وأقر تشافي بأنه "كان خطئي أنني حافظت على تلك المعايير العالية لمدة عام واحد فقط، وبعد فترة استطعت أن أمارس النقد الذاتي وقلت لنفسي اللعنة، ما الذي حدث لي؟"

وشدد مدرب برشلونة السابق على أنه تعلّم الكثير من هذه التجربة، مؤكدا "كان عليّ أن أمارس النقد الذاتي"، وأشار في الوقت ذاته إلى رغبته في العودة إلى التدريب.

تشافي فخور بمنح لامين جمال الفرصة

من ناحية أخرى، أشاد تشافي بلامين جمال موهبة برشلونة، مبديا فخره الكبير كونه أول مدرب منحه فرصة الظهور الأول مع الفريق الكتالوني.

وأتم تشافي "أشعر بفخر كبير تجاه ما يفعله لامين جمال الآن، وفخور بأنني منحتُه فرصة المشاركة الأولى. رأيت أنه كان مستعدا تماما لارتداء القميص رغم أنه كان في 15 من عمره".

يُذكر أن تشافي تولى تدريب برشلونة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 خلفا للهولندي رونالد كومان، قبل أن تتم إقالته يوم 24 مايو/أيار 2024.

وخلال هذه الفترة ظهر تشافي مع برشلونة في 143 مباراة بجميع البطولات، فاز معه الفريق في 91 مباراة وتعادل في 23 مقابل 29 هزيمة، وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

كما قاد البلوغرانا للتتويج بلقبي الدوري الإسباني موسم 2022-2023، وكأس السوبر الإسباني 2023.