تونس تتعادل مع موريتانيا استعدادا لكأس العرب وأمم أفريقيا

تعادل المنتخب التونسي 1-1 وديا مع نظيره الموريتاني أمس الأربعاء ضمن استعداداته لكأس العرب لكرة القدم التي ستقام في قطر ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقدم فراس شواط لتونس في الدقيقة 38 بلمسة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك البديل محمد صار التعادل في الدقيقة 51 للمنتخب الموريتاني.

وأرجع حمادي الدو مساعد مدرب منتخب تونس الأداء المتواضع الذي ظهر به المنتخب أمس إلى غياب التجانس بين اللاعبين.

وقال الدو في تصريح للتلفزيون التونسي "هناك 8 لاعبين أو أكثر يلعبون للمرة الأولى مع بعضهم وحصة تدريبية واحدة غير كافية لتحقيق التجانس".

وأكد أن هذه المباريات الودية مهمة جدا لتحديد نقاط الضغف وتداركها في المنافسات الرسمية.

ويستضيف منتخب تونس نظيره الأردني بعد غد الجمعة قبل أن يواجه في ختام تحضيراته منتخب البرازيل في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتقام كأس العرب في الفترة بين الأول و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن يستضيف المغرب كأس أمم أفريقيا بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني المقبلين.