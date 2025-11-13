تصفيات مونديال 2026: النرويج تقترب من التأهل والمجر تتمسك بآمالها الضئيلة

وضعت النرويج قدما في قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بعد الفوز الكبير الضيف الإستوني 4-1 -اليوم الخميس- ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية.

ورفع منتخب "الأسود" رصيده إلى 21 نقطة بفارق 6 نقاط عن نظيره الإيطالي صاحب المركز الثاني، قبل جولة من نهاية التصفيات.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب إستونيا عند 4 نقاط في المركز الرابع.

وتقدم المنتخب النرويجي في الدقيقة 50 عن طريق ألكسندر سورلوث، وبعد ذلك بدقيقتين سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني.

وسجل إيرلينغ هالاند (نجم المنتخب والهداف التاريخي) الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 56 و62، في حين سجل منتخب إستونيا هدفه الوحيد عن طريق روبي سارما في الدقيقة 64.

منتخب المجر يتمسك بآماله الضئيلة

تمسك منتخب المجر بآماله الضئيلة في التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم بعد فوزه الصعب 1- صفر على مضيفه الأرميني في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة السادسة.

وسجل بارناباس فارجا هدف المنتخب المجري الوحيد في الدقيقة 33، وعجز أصحاب الأرض عن إدراك التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وارتفع رصيد منتخب المجر إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بعدما حقق فوزه الثاني بالمجموعة مقابل تعادلين وخسارة وحيدة.

وفي المقابل، توقف رصيد منتخب أرمينيا -الذي نال خسارته الرابعة في المجموعة مقابل فوز وحيد- عند 3 نقاط في ذيل الترتيب.

أيسلندا تتفوق على أذربيجان

تقدم منتخب أيسلندا لوصافة ترتيب المجموعة الرابعة (مؤقتا) بتغلبه 2 -صفر على مضيفه الأذربيجاني، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) في المجموعة.

وافتتح ألبرت جودموندسون التسجيل لمنتخب أيسلندا في الدقيقة 20، وتكفل سفيرير إنجاسون بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 39، ليحقق الفريق الضيف فوزه الثاني خلال مشواره بالمجموعة، مقابل تعادل وحيد وخسارتين.

ورفع منتخب أيسلندا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام الأوكراني صاحب المركز الثالث، والمتساوي معه في ذات الرصيد.

وفي المقابل، توقف رصيد منتخب أذربيجان عند نقطة، في قاع الترتيب، بعدما تكبد خسارته الخامسة في رحلة التصفيات، مقابل تعادل وحيد.

يُذكر أن المتصدر فقط سيصعد مباشرة للنهائيات، في حين يتعين على صاحب المركز الثاني خوض الملحق الأوروبي في مارس/آذار المقبل، لحجز مقعد في المونديال.