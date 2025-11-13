المغرب ضد أميركا بمونديال الناشئين.. الموعد والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة منتخب المغرب ضد نظيره الأميركي في دور الـ32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم المقامة في قطر، والقنوات الناقلة.

واختتمت منافسات الدور الأول الثلاثاء الماضي، بتأهل 3 منتخبات عربية، مصر وتونس والمغرب، للأدوار الإقصائية، في حين ودعت منتخبات قطر والإمارات والسعودية البطولة من الدور الأول بعدما فقدت فرصة التأهل لدور الـ32 سواء مباشرة باحتلال المركزين الأول أو الثاني أو ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.

موعد مباراة المغرب ضد أميركا بكأس العالم تحت 17 عاما

تقام مباراة المغرب ضد أميركا، غدا الجمعة 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملاعب أكاديمية أسباير.

وتنطلق صفارة البداية الساعة 16:45 بتوقيت المغرب المحلي (19:45 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة).

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة المغرب ضد أميركا بمونديال الشباب

bein sports 1

قناة الرياضية المغربية TNT (البث الأرضي والفضائي).

منصة FIFA+: البث الرسمي المباشر للفيفا لجميع مباريات البطولة.

شبكة FOX Sports الأميركية عبر قناتيها FS1 وFS2.

كل مباريات دور الـ32 بكأس العالم للناشئين

وأسفرت قرعة دور الـ32 لمونديال الناشئين التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء الماضي، عن مواجهة منتخب مصر نظيره السويسري، والفائز منهما سيلعب ضد الفائز من منتخبي أيرلندا وكندا.

ويضم هذا المسار أيضا مواجهتين من العيار الثقيل، وهما الأرجنتين ضد المكسيك، في ديربي لاتيني، يتأهل الفائز به لمواجهة الفائز من مواجهة أوروبية قوية بين البرتغال وبلجيكا.

ويقع المنتخب التونسي في المسار الآخر بالأدوار الإقصائية، حيث يلعب ضد النمسا في دور الـ32، والفائز منهما يواجه في ثمن النهائي الفائز من كوريا الجنوبية ضد إنجلترا.

الفائز من المغرب وأميركا يواجه الفائز من زامبيا ومالي بثمن النهائي

ويلعب منتخب المغرب في دور الـ32 ضد أميركا، والفائز منهما يصعد لمواجهة زامبيا أو مالي، كما تلتقي البرازيل ضد باراغواي، في ديربي لاتيني آخر، ويتأهل الفائز منه لمواجهة الفائز من مباراة فرنسا ضد كولومبيا.

ويشمل هذا المسار أيضا 6 مباريات أخرى في دور الـ32، حيث تلعب فنزويلا ضد كوريا الشمالية، واليابان ضد جنوب أفريقيا، وإيطاليا ضد التشيك، وكرواتيا ضد أوزبكستان، والسنغال ضد أوغندا، وألمانيا ضد بوركينا فاسو.

وستقام المباراة النهائية لمونديال الناشئين يوم الخميس 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب خليفة الدولي.

يذكر أن النسخة الحالية من مونديال الناشئين هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا، علما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إقامة 5 نسخ متتالية بشكل سنوي في قطر خلال الفترة من 2025 إلى 2029.