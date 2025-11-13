الإيطالي مانشيني مدربا للسد القطري لموسمين ونصف

أعلن السد حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم للمحترفين اليوم الخميس تعاقده مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني خلفا للإسباني فيلكس سانشيز الذي انفصل عنه النادي بالتراضي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال النادي على منصة إكس مع صور من مراسم توقيع العقد "رسميا روبرتو مانشيني مدربا للفريق لموسمين ونصف".

وكان مانشيني رحل عن تدريب منتخب السعودية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعدما تولى المسؤولية في أغسطس/آب 2023 بعد أيام من استقالته من تدريب منتخب إيطاليا الذي قضى معه 5 سنوات وقاده للتتويج ببطولة أوروبا في 2021 ليكون التتويج الثاني لإيطاليا في البطولة بعد نسخة 1968.

وتحت قيادة مانشيني (60 عاما)، تلقت الجماهير السعودية صدمة قوية بخروج المنتخب من دور 16 ببطولة كأس آسيا التي استضافتها قطر في يناير/كانون الثاني 2024، إذ خسرت بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية.

وجاء قرار الاستغناء عن خدمات مانشيني بعد سلسلة من النتائج المتواضعة للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم رغم تأهله في النهاية لنسخة 2026 في أميركا الشمالية تحت قيادة المدرب الفرنسي إيرفي رينار الذي عاد لتدريب منتخب السعودية.

ونفى مانشيني مرارا وجود خلافات أدت لرحيله عن المنتخب السعودي قائلا إنه لم يواجه أي تدخل على الإطلاق في اختياراته للاعبين معبرا عن سعادته بتجربته في السعودية. وكانت أنجح فتراته كمدرب خلال عمله مع إنتر‭ ‬ميلان. وقاد إنتر للفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي ولقبين في كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر الإيطالية خلال فترته الأولى في النادي بين عامي 2004 و2008.

كما قاد مانشستر سيتي إلى أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2011-2012.

وربطت تكهنات مانشيني باحتمال تدريب نوتنغهام فورست قبل أن يتعاقد النادي الإنجليزي مع شون دايك في أكتوبر/تشرين الأول.

إعلان

وكان السد انفصل عن سانشيز بعد سلسلة من النتائج المتباينة ليتولى المدرب المساعد سيرخيو أليجري المسؤولية مؤقتا.

وتعاقد السد في يوليو/تموز 2024 مع سانشيز مدرب قطر في كأس العالم التي استضافتها البلاد عام 2022.

وسبق لسانشيز (49 عاما) قيادة الإكوادور في كأس كوبا أميركا.

وتعاون سانشيز لعدة سنوات مع المنتخب القطري حيث أشرف على فوزه التاريخي بلقب كأس آسيا 2019 ومشاركته الأولى في كأس العالم.

واعتبر تعيينه خطوة إستراتيجية لاستعادة هيمنة السد المحلية والمنافسة على اللقب القاري.

لكن الفريق عانى من تراجع المستوى ويحتل المركز السادس حاليا.