هل فتح نادي مانشستر يونايتد ملعبه لإيواء المشردين؟

انتشرت صور وفيديو على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر عشرات الأشخاص داخل أكياس نوم يفترشون مدرجات ملعب "أولد ترافورد" التابع لنادي مانشستر يونايتد، حيث ادعى ناشروها أن النادي الإنجليزي "فتح أبواب ملعبه للمشردين كي لا يناموا في الشوارع تحت المطر والبرد".

وحصدت تلك المقاطع مئات الآلاف من المشاهدات والتفاعلات، في حين امتلأت التعليقات بعبارات الإعجاب والتقدير للنادي، معتبرة أن ما قام به يعكس روح التضامن والمسؤولية الاجتماعية التي ينبغي أن تتحلى بها المؤسسات الرياضية الكبرى.

وروجت منشورات على منصات رقمية عدة للقصة ذاتها، مشيرة إلى أن مانشستر يونايتد اتخذ "مبادرة غير مسبوقة" لإيواء المشردين في ملعبه وحمايتهم من برد الشتاء.

واستندت هذه المنشورات إلى الفيديو المتداول الذي بدا أنه يُظهر مجموعة من الأشخاص يفترشون مدرجات الملعب، مما عزز الانطباع لدى المتابعين بأن النادي حوّل منشأته الرياضية مؤقتا إلى مأوى آمن للمحتاجين.

Manchester United a mis à disposition Old Trafford à des sans-abris de ne pas se retrouver dehors. 🥰 D'anciens joueurs du club, tels que Wes Brown, Phil Jones et Michael Carrick, ont participé à l'action sociale. ❤️ Une magnifique initiative du club mancunien 🫡@thomasalencr pic.twitter.com/SuSLpD9P1p — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) November 8, 2025

الحقيقة

لكن، هل بالفعل اتخذ مانشستر يونايتد قرارا بإيواء المشردين في ملعبه الشهير؟ الإجابة عن هذا السؤال أن الادعاء المتداول مضلل، حيث يؤكد بحث أجراه فريق "الجزيرة تحقق" أن الفيديو لا يوثق عملية إيواء للمشردين، بل يوثق مشاركين في حملة خيرية سنوية منظمة تهدف إلى جمع التبرعات لدعم المشردين.

والحقيقة أن الفيديو يُظهر مشاركين في حملة خيرية بعنوان "مبيت تضامني في العراء" (Sleep Out) نظمته مؤسسة مانشستر يونايتد الخيرية (Manchester United Foundation)، وهذه هي النسخة الرابعة من هذه الفعالية التي أقيمت يوم الجمعة 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

إعلان

وفكرة هذا التحدي قائمة على دعوة مشجعي النادي لتبديل أسرتهم المريحة بكيس نوم في الملعب لليلة واحدة، بهدف جمع أموال حيوية لدعم الشباب المحرومين والأكثر عرضة للمخاطر والصعوبات خلال فصل الشتاء.

وبعد عملية البحث العكسي عن مصدر الفيديو وجدنا أنه نُشر على حساب لاعب مانشستر يونايتد السابق ويس براون الذي شارك بنفسه في التحدي، قائلا "النوم تحت النجوم في أولد ترافورد لمساعدة الشباب المستضعفين بدعم من مؤسسة مانشستر يونايتد الخيرية، أحلاما سعيدة".

كما تُظهر الصفحة الرسمية للمؤسسة الخيرية إعلانا عن الفعالية يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ونية إقامتها في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، وأن رسوم التسجيل تبلغ 35 جنيها إسترلينيا، وأعلنت صفحتها على فيسبوك عن "نجاح فعاليتها" مرفقة المزيد من الصور.

ووفق تقرير صادر عن منظمة "مأوى" (shelter) في يناير/كانون الثاني 2023، تحتل مانشستر المرتبة الثالثة في المملكة المتحدة من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من التشرد قياسا بعدد السكان، حيث تقدر أعدادهم في المدينة بنحو 7407 أشخاص.