العراق ضد الإمارات.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟

يبحث منتخبا الإمارات والعراق عن فرصة جديدة للحاق بـ8 منتخبات آسيوية حسمت تأهلها من المقاعد المباشرة، عندما يتواجهان غدا الخميس في أبوظبي ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

ووصل المنتخبان الإماراتي والعراقي إلى هذه المرحلة، بعد إخفاقهما بالتأهل من الدور الرابع في التصفيات الآسيوية، حيث تأهل المنتخبان السعودي والقطري وأُقصيَ نظيراهما العماني والإندونيسي.

وينتظر الفائز منهما بعد مباراة الإياب التي تقام في البصرة في 18 من الشهر الحالي، نتيجة القرعة التي ستجري في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لمعرفة منافسيه في الملحق العالمي الذي يضم ممثلين عن أفريقيا وأميركا الجنوبية والشمالية والوسطى والكاريبي وأوقيانوسيا.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026، وقد حسم 25 منتخبا التأهل حتى الآن بالإضافة إلى المنتخبات الثلاثة المستضيفة.

ذكريات جميلة للعراق وغير محببة للإمارات

ويستعيد الجمهور الإماراتي ذكريات غير محبّبة من اللقاءات المباشرة السابقة مع العراق، إذ تواجه المنتخبان 6 مرات في تصفيات كأس العالم، حقق فيها العراق 3 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة واحدة.

وتبقى أول مباراتين في التصفيات بين المنتخبين في سبتمبر/أيلول 1985عالقتين في الذاكرة، بسبب السيناريو الذي سارتا عليه.

لعب المنتخبان في الجولة الثانية قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 1986 في المكسيك، ففاز العراق ذهابا في دبي 3-2 بعدما كانت الإمارات متقدمة 2-1 حتى الدقيقة 79.

وردت الإمارات التحية إيابا في ملعب الملك فهد في مدينة الطائف السعودية وفازت 2-1، لكن العراق هو من تأهل، بعد تسجيله أهدافا أكثر خارج أرضه، إلى المرحلة النهائية لمقابلة سوريا ويصعد بعدها إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

الجمعة ٢٠ / ٩ / ١٩٨٥ #العراق 🇮🇶 ضد #الإمارات 🇦🇪 ٣ – ٢ دبي على استاد زعبيل بنادي الوصل التصفيات الآسيوية المؤهلة #لكأس_العالم ١٩٨٦ المرحلة الثانية مباراة الذهاب. أهداف الإمارات :

فهد خميس د ٥ – ٤٦ أهداف العراق :

حسين سعيد د ٢٩ – ٧٠

ناطق هاشم د ٨٣. pic.twitter.com/r3q3WA3hJC — مساحة الكرة العراقية (@Iraqispace90) February 6, 2025

يعود المؤرخ الرياضي الإماراتي محمد الجوكر إلى تلك المباراة، ويقول لوكالة الأنباء الفرنسية "بدأت الاحتفالات في الإمارات بالصعود إلى المرحلة النهائية مبكرا، حتى أن معلق المباراة طالب المشجعين باستقبال اللاعبين في المطار، لكن أخطأ مدافعنا محمد سالم في إبعاد كرة ساقطة في منطقة الجزاء لتصل إلى كريم صدام الذي سددها في الشباك هدفا كان كافيا لتأهل العراق لمواجهة سوريا".

إعلان

وأكد صاحب كتاب "الإمارات والمونديال" أن "المباراتين المقبلتين بين المنتخبين هما أقرب إلى ما حدث قبل 40 عاما، حيث كانتا فاصلتين أيضا، وعلى غرار مواجهتي عام 1985 يقام الذهاب في ضيافة الإمارات والإياب في العراق".

بدوره، قال لاعب النصر السابق خالد إسماعيل الذي شارك في مونديال 1990 وكان ضمن تشكيلة الإمارات أمام العراق في تلك المباراة "كانت المشاركة في كأس العالم حلما كبيرا وكنا قريبين من الوصول لنهائيات نسخة 1986 وكان خروجنا مريرا أمام العراق حيث كنا متقدمين بهدفين نظيفين، لكن هدفا جاء في آخر ثانيتين منحهم التأهل وأخرنا 5 سنوات لتحقيق حلم المشاركة في المونديال".

غيابات في صفوف الإمارات

وفي مواجهة الخميس، يغيب عن الإمارات هدافها في التصفيات برصيد 8 أهداف فابيو ليما بسبب الإصابة، ولاعب الوسط ماجد حسن للسبب نفسه.

قال الدولي السابق سبيت خاطر الذي خاض تصفيات كأس العالم من 2002 حتى 2010 "غياب ليما سيكون مؤثرا، والأهم أن يكون اللاعب البديل قادرا على تعويضه".

وتابع "العناصر التي اختارها المدرب الروماني كوزمين أولاريو جيدة، وكان من الصعب إجراء تغيير كبير في قائمة المنتخب، ومن الطبيعي أن تكون التبديلات في أضيق الحدود بضم عدد قليل من الأسماء الجديدة".

نفاد تذاكر مباراة الإمارات والعراق

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم نفاد تذاكر المباراة التي تقام في أستاد محمد بن زايد بسعة نحو 37 ألف متفرج، كما أطلق حملة واسعة عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي لحث المشجعين على دعم "الأبيض" الذي يطمح للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية بعد نسخة 1990 في إيطاليا.

🇮🇶🟢 | منتخبنا الوطني بالزيّ الأخضر غدًا، في مواجهة الإمارات #منتخب_العراق 🇮🇶🟢 | Our national team will wear the green kit tomorrow.#Iraq #AsianQualifiers pic.twitter.com/Y4inTEG94O — Iraq National Team (@IraqNT_EN) November 12, 2025

غيابات في صفوف العراق

يعاني المنتخب العراقي بدوره من بعض الغيابات، إذ لن يكون معه كل من لاعبي الوسط إبراهيم بايش ويوسف الأمين ومنتظر الماجد، في حين يعود المهاجم أيمن حسين الذي غاب عن مواجهتي السعودية وإندونيسيا السابقتين بسبب الإصابة.

ورأى مدافع المنتخب زيد تحسين في مقابلة مع موقع الاتحاد العراقي للعبة أن "استعدادات المنتخب جيدة وجميع اللاعبين المتواجدين شاركوا مع أنديتهم في الفترة الماضية".

وأضاف "ليس لدينا فرصة أخرى، يجب أن نحققها لأننا تعبنا من هذه التصفيات الطويلة. أمور كثيرة حصلت ونحن نريد أن نسعد جماهيرنا، والشعب ستكون فرحته الوحيدة هي الفوز وعلينا أن نكافئهم بشيء بسيط ولن نخيب ثقتهم".

أكد غراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، جاهزية فريقه لمواجهة مضيفه منتخب الإمارات، غدا الخميس، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الأربعاء، إن "اللاعبين الآن في مستوى جيد، وبعض الأشخاص لا يدركون المكانة التي وصلنا إليها، خاصة في العراق، حيث يصل المنتخب لأول مرة إلى مباريات الملحق".

وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "الرحلة مستمرة وهدفنا الوصول لكأس العالم، واللاعبون بحاجة إلى الدعم من الجماهير والإعلام على حد سواء. بعد مواجهة السعودية والتجربة المعقدة هناك، فإن الإمارات تتفهم الوضع أيضا لأنها مرت بموقف مشابه، لكن الرحلة مستمرة ونحن جاهزون لها".

إعلان

وتابع أرنولد: "كل شيء يبدأ من كلمة الضغط، ونحن نتخلص منها. اللاعبون جاهزون ذهنيا، وأنا فخور بهم منذ قدومي لتولي مسؤولية المنتخب. حتى الآن خضنا ست مباريات، فزنا في أربع، وتعادلنا في واحدة، وخسرنا واحدة".