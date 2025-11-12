موعد مباراة نيجيريا ضد الغابون بملحق كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

سيشهد نصف النهائي الأول من الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 مواجهة قوية بين نيجيريا والغابون على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط بالمغرب.

للوصول إلى هذا الدور، احتلت نيجيريا المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف جنوب أفريقيا، بينما جاءت الغابون وصيفة للمجموعة الخامسة خلف كوت ديفوار.

موعد وتوقيت انطلاق مباراة نيجيريا ضد الغابون

ستقام مواجهة نيجيريا والغابون غدا الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط بالمغرب.

وتنطلق المباراة المصيرية الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا والغابون

beIN SPORTS

موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

سجل المواجهات المباشرة

2 مارس/آذار 1983ودية: نيجيريا – الغابون 0-0 (ودية)

26 مارس/آذار 1994 كأس أمم أفريقيا: نيجيريا – الغابون 3-0

21 نوفمبر/تشرين الثاني 1999: الغابون – نيجيريا 0-2 (ودية)

9 أكتوبر/تشرين الثاني 2004 في تصفيات كأس العالم: الغابون – نيجيريا 1-1

26 مارس/آذار 2005 في تصفيات كأس العالم: الغابون – نيجيريا 0-2