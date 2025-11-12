موعد مباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية بملحق كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يتطلع منتخبا الكاميرون والكونغو الديمقراطية لاجتياز عقبة الملحق الأفريقي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، من أجل تمثيل القارة السمراء في الملحق العالمي للمونديال المقبل.

ويلتقي الفائز في هذه المباراة مع الفائز من مباراة نيجيريا والغابون في نهائي الملحق الأفريقي، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير مولاي الحسن، لتحديد ممثل أفريقيا، الذي يشارك في الملحق العالمي، في مارس/آذار المقبل.

موعد وتوقيت انطلاق مباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية

تقام المباراة غدا الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على ملعب في الرباط بالمغرب.

وتنطلق المباراة المصيرية الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون والكونغو الديمقراطية

منصة شاهد

Sport Digital Fussbal

وستكون هذه المواجهة الأولى بين البلدين منذ يناير/كانون الثاني 2021، عندما فاز منتخب الكاميرون 2-1 في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية للمحليين.

ويرغب منتخب الكاميرون في تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات الأفريقية مشاركة في المحفل العالمي الكبير، بعدما سبق له اللعب في المونديال 8 مرات أعوام 1982 و1990 و1994 و1998 و2002 و2010 و2014 و2022.

المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم

أسفرت التصفيات الأفريقية عن صعود 9 منتخبات مباشرة للبطولة المقرر إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الصيف القادم، وهي:

مصر

تونس

المغرب

الجزائر

غانا

كوت ديفوار

السنغال

الرأس الأخضر (كاب فيردي)

جنوب أفريقيا

وسيحصل منتخب أفريقي واحد إضافي على فرصة اللعب في الملحق العالمي في ظل امتلاك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 9 مقاعد ونصف المقعد في المونديال، الذي يجرى لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا.