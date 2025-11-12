مقارنة بين مبابي ورونالدو بعد 75 مباراة مع ريال مدريد

منذ وصوله إلى ملعب سانتياغو برنابيو، سجل كيليان مبابي أهدافًا أكثر من أي لاعب آخر مع ريال مدريد وأصبح اللاعب الأبرز في التشكيلة الأساسية، مما دفع البعض لتشبيهه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويتصدر مبابي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدفًا بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.

ولا يزال الجدل قائمًا حول ما إذا كان نجم باريس سان جيرمان السابق أكثر فعالية على الأطراف أم في مركز الهجوم، ولكن بغض النظر عن مركزه، فإنه غالبًا ما يجد طريقًا للتسجيل.

سجل الدولي الفرنسي 44 هدفًا في 59 مباراة خلال موسمه الأول، وواصل تألقه التهديفي في موسم 2025-2026.

بعد تسجيله 18 هدفًا في 16 مباراة هذا الموسم، يُعد حاليًا أحد أكثر اللاعبين تألقا في العالم.

وقال تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد للصحفيين "نحن سعداء للغاية بكيليان مبابي".

وأضاف "الأهداف هي التي تحسم المباريات، لكنني لا أحب أن يقول الناس إننا نعتمد على مبابي، فهناك الكثير من العمل الشاق وراء ذلك".

ورغم أن بداية مبابي في مدريد كانت رائعة، فإن أرقامه حتى الآن لا تُقارن بأرقام رونالدو.

إجمالاً، سجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 62 هدفًا في أول 75 مباراة له وقدم 7 تمريرات حاسمة.

بالمقارنة، سجل رونالدو 70 هدفًا في أول 75 مباراة له وقدم 20 تمريرة حاسمة.

بعد تسجيله هدفه الـ70 مع النادي، لم يتوقف رونالدو عند هذا الحد، وغادر النادي في عام 2018 كأفضل هداف في تاريخه برصيد 450 هدفا.

إذا أراد مبابي الوصول إلى هذا الرقم في المواسم الثمانية المقبلة، فسوف يحتاج إلى تسجيل 388 هدفًا آخر بمعدل حوالي 50 هدفًا في الموسم الواحد.

لم يخفِ اللاعب الفرنسي إعجابه الشديد بالأسطورة البرتغالية، على الرغم من رغبته في شق طريقه الخاص في النادي.

وقال مبابي لشبكة موفيستار "لطالما كان كريستيانو قدوة لي، أنا محظوظ بما يكفي للتحدث معه، فهو يقدم لي النصائح، وقد ساعدني كثيرًا. أعتقد أنه لا يزال اللاعب الأبرز في مدريد. إنه مرجع للاعبي ريال مدريد، وقد حقق الكثير".

وأضاف "لا يزال المشجعون يحلمون بكريستيانو. لكنني أريد أن أسير على طريقي الخاص".

إليكم مقارنة شاملة بين أرقام مبابي ورونالدو مع ريال مدريد بعد 75 مباراة:

أرقام كيليان مبابي بعد 75 مباراة مع ريال مدريد:

المباريات: 75

الأهداف: 62

التمريرات الحاسمة: 7

الأهداف + التمريرات الحاسمة: 69

ركلات الجزاء: 13

متوسط ​​الدقائق لكل هدف: 99.1

متوسط ​​الدقائق لكل هدف من غير ركلات الجزاء: 125.4

متوسط ​​الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 89.1

أرقام كريستيانو رونالدو بعد 75 مع ريال مدريد: