أفريقي مرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول

يخطط ليفربول (حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز) إلى التعاقد مع لاعب مميز لخلافة النجم المصري محمد صلاح الذي يعاني من بداية صعبة هذا الموسم.

وتراجعت نتائج ليفربول الآونة الأخيرة بعد بداية الموسم القوية، إذ فاز الفريق في مباراة واحدة من آخر 6 مباريات بالبريميرليغ، وهو ما جعل اللاعبين عرضة لانتقادات شديدة نال منها صلاح النصيب الأكبر وسط تساؤلات متزايدة حول تراجع مستواه وأدائه بالمباريات الأخيرة.

"الريدز" يراقب أحد الأفارقة

وذكر موقع "إنسايدر فوتبول" المتخصص في أخبار كرة القدم أن ليفربول يراقب باهتمام شديد الغامبي يانكوبا مينتيه جناح برايتون ألبيون.

وأضاف أن اهتمام ليفربول بمينتيه (21 عاما) يأتي في إطار خطط النادي بعيدة المدى لإيجاد بديل لصلاح وبناء فريق للمستقبل.

ويبدو أن ليفربول معجب كثيرا بسرعة مينتيه وأسلوب لعبه المباشر الذي يتناسب تماما مع طريقة لعب "الريدز" على حد قول الموقع.

وأشاد المحللون بقدرات مينتيه إذ قال أحدهم إنه "مثير للغاية ومن أكثر اللاعبين تميزا في الدوري الإنجليزي. من الطبيعي أن يرتبط اسمه بليفربول خاصة أنه عمل سابقا مع آرني سلوت في موسمه الأخير مع فينورد".

وأضاف "ليس من المستغرب أن يضعه ليفربول ضمن اهتماماته خصوصا مع الحديث المستمر عن إيجاد بديل طويل الأمد لمحمد صلاح".

Yankuba's work rate in the 90th minute… 🤯 pic.twitter.com/kqbET4HHLX — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 29, 2025

وأتم للموقع البريطاني "يمتلك مينتيه خبرة في الدوري الإنجليزي الآن وقد عمل من قبل مع سلوت، لذلك الصفقة تبدو منطقية من عدة نواح".

وفي المقابل، لا يرغب برايتون في التخلي عن خدمات مينتيه بسهولة خاصة بعد بدايته المميزة هذا الموسم (سجل هدفا وصنع 3 بالدوري) ومن أجل ذلك حدد سعرا كبيرا في حال أراد أحد الأندية التعاقد معه وصل إلى 60 أو 70 مليون جنيه إسترليني.

ويشعر سلوت (مدرب ليفربول) بالقلق الشديد من تراجع مستوى عدد من لاعبيه الأساسيين، وهو ما ظهر جليا على نتائج الفريق هذا الموسم.

وكان صلاح في مقدمة من طالتهم الانتقادات خصوصا أن أرقامه الموسم الماضي (29 هدفا و18 تمريرة حاسمة في 38 مباراة) تبدو بعيدة تماما عن الموسم الحالي حتى الآن (4 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 11 مباراة).

يُذكر أن صلاح جدد عقده مع ليفربول في أبريل/نيسان الماضي لمدة موسمين، أي حتى صيف عام 2027، وعليه لا يخطط ليفربول لبيعه الوقت الحالي أملا في أن يستعيد أفضل مستوياته في المباريات القادمة.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما جمع 18 نقطة فقط في أول 11 مباراة.