لابورتا يصطدم ميسي بشأن إمكانية العودة إلى برشلونة

استبعد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق في الوقت الحالي ولو على سبيل الإعارة.

وأجرى لابورتا مقابلة مع راديو كتالونيا تحدّث فيها عن آخر تطورات برشلونة، ومن أبرز المواضيع التي تطرّق إليها الزيارة المفاجئة لميسي إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو.

لابورتا يحسم الجدل بشأن عودة ميسي إلى برشلونة

وقال لابورتا "استقبله النادي بحفاوة. كانت زيارة عفوية تُظهر مدى ارتباطه ببرشلونة. في الحقيقة لم أكن أعلم أنه سيأتي".

وأضاف "ميسي يعتبر هذا المكان منزله. كان يتنزه مع أصدقائه بعد العشاء وقرر فجأة المرور. لم أرسل له أي رسالة. علاقتنا جيدة، وهو الآن يلعب مع إنتر ميامي".

وتابع لابورتا "يعلم ميسي أنه محبوب هنا وأن مكانته محفوظة، سيظل دائما موضع ترحيب. من العدل أن يحظى بأفضل تكريم في العالم وسيكون رائعا أن يُقام هذا التكريم هنا (ملعب كامب نو) أمام 105 آلاف مشجع".

وعند سؤاله عن إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة في الوقت الحالي، أجاب لابورتا "من منطلق احترامي العميق له وللعاملين في النادي، لن أخوض في تكهنات غير واقعية. هذا لا يليق".

ودافع لابورتا عن موقفه بشأن رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني صيف عام 2021 بقوله "لا أشعر بالندم لما حدث ولا أندم على الطريقة التي غادر بها، فبرشلونة فوق كل شيء".

وشدد على أن "استمراره معنا لم يكن ممكنا"، قبل أن يستدرك "لكن إذا ساعده التكريم في شيء فسيكون ذلك أمرا رائعا".

زيارة مفاجئة من ميسي

وكان ميسي قد فاجأ أنصار برشلونة بعدما نشر على حسابه الرسمي في "إنستغرام" يوم الاثنين الماضي، عدة صور له وهو يتواجد داخل ملعب كامب نو الذي يخضع لإعادة بناء وتجديد، وأخرى وهو ينظر إليه من الخارج.

وأرفق ميسي مع الصور تعليقا عاطفيا قال فيه "عدت الليلة الماضية إلى المكان الذي أفتقده من أعماق روحي. مكان كنت فيه سعيدا إلى حد لا يُوصف".

وأضاف مخاطبا جماهير برشلونة "هنا حيث جعلتموني أشعر آلاف المرات بأنني أسعد شخص في العالم".

وختم ميسي رسالته المؤثرة بالقول "آمل أن أستطيع العودة يوما ما، لا لأودّعكم فحسب، بل لأودّعكم كلاعب، كما لم أستطع أن أفعل من قبل".

لابورتا يشيد بلامين جمال

من جهة أخرى أغدق لابورتا عبارات المديح على الشاب لامين جمال واصفا إياه بأنه "عبقري في كرة القدم" رغم صغر سنه.

وقال "لامين يستمتع بالحياة وكرة القدم، إنه ناضج جدا بالنسبة لسنه ولا يقلقني أسلوب حياته. يجب أن نحميه ونسانده، نحن وعائلته. إنه أكثر نضجا من كثيرين في عمره، عاش الكثير ويتعامل مع ذلك بهدوء. إنه محترف حقيقي ويتدرّب بجدية كبيرة".

وزاد لابورتا "لامين يعاني من آلام العانة ومن المدهش أنه يواصل اللعب رغم مرحلة التعافي. أنا سعيد جدا به. إنه عبقري في كرة القدم ويجب حمايته. لم يصل بعد إلى قمّة مستواه، لكنه في طريقه ليصبح الأفضل عالميا في مركزه".