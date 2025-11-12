حصدت 27 مليون إعجاب.. صورة ميسي بالكامب نو تدخل تاريخ إنستغرام

حصلت صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال زيارته لملعب كامب نو على ملايين الإعجابات، ودخلت تاريخ المنشورات بموقع إنستغرام.

وتجاوزت صورة ميسي في الكامب نو، التي التقطها رودريغو دي بول، 26 مليون إعجاب و789 ألف تعليق في أقل من يوم.

وأصبحت الصورة الآن من بين أكثر 20 منشورا حصدا للإعجابات في تاريخ إنستغرام، حسب موقع فوتوبول آرينا (The Football Arena)، متغلبة على منشور كريستيانو رونالدو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي ظهر فيه مهاجم البرتغال محتفلا بكأس دوري الأمم الأوروبية.

يُذكر أن صورة ميسي رافعا لقب كأس العالم 2022 بقطر تتصدر القائمة بأكثر من 75 مليون إعجاب، كما يُعد أكثر شخص ظهورا في القائمة بـ8 منشورات، ولدى البولغا حاليا 509 ملايين متابع على إنستغرام.

وعلق أيقونة برشلونة الخالدة ونجم إنتر ميامي الحالي على صورته بقوله "عدتُ الليلة الماضية إلى مكانٍ أفتقده من كل قلبي. مكان كنت فيه في غاية السعادة، حيث جعلتموني أشعر وكأنني أسعد إنسان في العالم ألف مرة. أتمنى أن أعود يوما ما، ليس فقط لأودعكم كلاعب، كما لو أنني لم أتمكن من ذلك أبدا".

زيارة مفاجئة لملعب كامب نو

أصبحت الزيارة المفاجئة لملعب الكامب، الأحد، واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة هذا العام بالنسبة لجماهير برشلونة.

ودخل ميسي الملعب "دون تنسيق مع النادي"، مما زاد من الغموض بشكل غير متوقع، وأكدت مصادر مقربة من ميسي أراد قبل سفره إلى أليكانتي للانضمام إلى منتخب الأرجنتين العودة، ولو لبضع دقائق، إلى المكان الذي ميّز ما يقرب من عشرين عاما من حياته.