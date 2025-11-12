أعاد الفرنسي زين الدين زيدان المدرب الأسبق لنادي ريال مدريد الحديث عن عودته المرتقبة إلى مجال التدريب، وذلك خلال ظهوره في مناسبة خيرية.

وكان زيدان (53 عاما) من بين الحضور في مباراة خيرية أقيمت -الاثنين الماضي- بملعب مايوول بمدينة تولون الفرنسية، ورغم أنه لم يشارك فيها، فإن ظهوره وتصريحاته أحيت الشائعات حول عودته المرتقبة إلى مقاعد التدريب.

Zinédine Zidane était présent ce lundi soir à Toulon pour un match caritatif. Alors qu'il n'a pas pu prendre part au match, il en a profité pour continuer à alimenter la rumeur d'un retour sur le banc prochainement. https://t.co/Ggwy8xAhSq pic.twitter.com/iTCr8bFb0v — L'Équipe (@lequipe) November 11, 2025

زيدان يؤكد عودته إلى التدريب قريبا

وقال زيدان مبتسما "سأقوم هنا بدور المدرب قليلا"، في إشارة منه إلى عدم قدرته على المشاركة في المباراة الخيرية.

بعدها سُئل زيدان عن إمكانية توليه تدريب إحدى الفرق، فأجاب "قريبا أيضا" دون كشف المزيد من المعلومات حول الأمر، وفق ما نقلت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية.

وقضى زيدان المباراة في تقديم التوجيهات للاعبي الفريقين اللذين ضمّا نجوما سابقين وحاليين في كرة القدم الفرنسية أبرزهم ديميتري باييت، دافيد جينولا وجان بيار بابان، بالإضافة إلى نجمي الرغبي سيباستيان شابال وماتيو باستارو.

وعلّقت الشبكة الفرنسية على زيدان بالقول "قد تكون هذه بمثابة بروفة صغيرة لما يمكن أن يكون عودته الكبرى إلى عالم كرة القدم".

ومنذ رحيله عن تدريب ريال مدريد في صيف 2021، يتكرر اسم زيدان بين الفينة والأخرى لتدريب العديد من الأندية الأوروبية أبرزها باريس سان جيرمان، يوفنتوس ومانشستر يونايتد، كما رفض الصيف الماضي عرضا مغريا لتدريب الهلال السعودي.

وتركّز الحديث أكثر على إمكانية تدريبه المنتخب الفرنسي في مناسبات عديدة، وزاد هذا الاحتمال بعد إعلان ديديه ديشامب مدرب الديوك رحيله عن منصبه بعد نهائيات كأس العالم 2026.

ويبتعد زيدان عن مجال التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد نهاية موسم 2020-2021، وحينها غادر الفريق رغم بقاء عام واحد في عقده.

وقاد زيدان ريال مدريد على فترتين الأولى من 2016 إلى 2018 والثانية من 2019 إلى 2021 حقق خلالها 11 لقبا هي:

الدوري الإسباني مرتان.

كأس السوبر الإسباني مرتان.

دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

كأس السوبر الأوروبي مرتان.

كأس العالم للأندية مرتان.

وفي الفترتين ظهر زيدان مدربا للنادي الملكي في 263 مباراة بجميع البطولات، فاز في 174 منها مقابل 36 هزيمة و53 تعادلا وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.