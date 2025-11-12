حقيقة رفض منتظر ماجد تمثيل منتخب العراق

كشف الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق، سبب اعتذار اللاعب منتظر الماجد لاعب هاماربي السويدي، عن عدم الالتحاق ببعثة المنتخب وخوض مباراتي الإمارات ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وقال أرنولد -في بيان نشره الحساب الرسمي للمنتخب العراقي على فيسبوك- إن "اللاعب منتظر الماجد أبلغه بعدم القدرة على التواجد في مباراتي الإمارات بسبب شعوره بالمرض".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ماذا وراء فشل منتخب العراق بالتأهل لكأس العالم 2026 حتى الآن؟

ماذا وراء فشل منتخب العراق بالتأهل لكأس العالم 2026 حتى الآن؟ list 2 of 2 استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا end of list

وأضاف المدرب الآسترالي "كنت على تواصل مع منتظر خلال الأيام الماضية، وكنا بانتظار التحاقه بمعسكر المنتخب في أبوظبي لخوض المباراتين، لكنه أبلغني بأنه تعرض لوعكة صحية عقب مشاركته لمدة 70 دقيقة مع ناديه السويدي، وبالتالي لن يتمكن من التواجد ضمن قائمة المنتخب في المواجهتين المرتقبتين أمام الإمارات".

بدوره نفى اللاعب الشائعات بأنه اعتذر عن تمثيل منتخب "أسود الرافدين" في الملحق الآسيوي، مؤكدا أنه لم يشترط المشاركة كأساسي في المباراتين المقبلتين ضد الإمارات.

وقال الماجد -في بيان- إنه "على دراية تامة بأن استدعائي إلى صفوف المنتخب العراقي الأول لكرة القدم لا يعني بالضرورة أن أكون أساسياً، وقد أكون على دكة البدلاء أو حتى خارج القائمة في بعض المباريات، ورغم ذلك لم أتردد يوماً في تلبية نداء الوطن. لم أساوم، ولم أضع شروطاً، ولم أتردد في ارتداء قميص العراق، لأنه شرف لا يقدر بثمن، فلا يزايد أحد على وطنيتي".

وختم اللاعب رسالته للجماهير “لا تصدقوا كل ما يُنشر، تعرفونني جيداً كلاعب للعراق أولاً وأخيراً".

يذكر أن اللاعب منتظر ماجد تعرض إلى انتقادات كبيرة جداً من قبل مدربين ومحللين كرويين وإعلاميين، فضلاً عن رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين اتهموه بمحاولة اللعب كأساسي مع المنتخب العراقي كشرط وحيد لقبوله المجيء الانضمام إلى بقية زملائه في المنتخب العراقي.

وعلى ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تقام -غدا الخميس- مواجهة الذهاب بين الإمارات والعراق في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، فيما يلعب الإياب الثلاثاء المقبل في مدينة البصرة العراقي.

إعلان

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاقتراب إلى بطاقة العبورللملحق العالمي.