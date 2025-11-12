فكرة بيليغريني الجريئة لتغيير قوانين كرة القدم

يحلم مانويل بيليغريني مدرب ريال بيتيس الإسباني بكرة قدم أقل مللا وأكثر إمتاعا وتتخللها الكثير من الأهداف، ولأجل ذلك يقترح قاعدة مستلهمة من رياضة كرة السلة.

فبعد فوزه في مباراة الدوري الأوروبي ضد ليون بهدفين دون رد، طرح بيليغريني فكرة جريئة لتغيير قوانين كرة القدم.

وعلى عكس المدرب السباق لأرسنال أرسين فينغر الذي يدعو إلى مراجعة قانون التسلل، لا يؤيد بيليغريني هذا التغيير.

فهو يرى أن نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) فعال بالفعل في تقليل الأخطاء، وتغيير قانون التسلل سيزيد الأمور تعقيدا.

وبدلا من ذلك، يقترح إدخال قاعدة مستوحاة من كرة السلة: بمجرد عبور الفريق خط منتصف الملعب، لن يُسمح له بإعادة الكرة إلى نصف ملعبه.

كرة قدم أكثر متعة

ستجبر هذه القاعدة الفرق في حال تطبيقها على مواصلة التقدم نحو الأمام، مما سيجعل المباريات أكثر إثارة وحيوية وهجومية، وفقا لبيليغريني.

وأكد المدرب التشيلي أن الوقت حان لجعل اللعبة أكثر حيوية وديناميكية، بعيدا عن التمريرات الجانبية والعودة المملة إلى الخلف.

وفي تصريحات نقلتها إذاعة "آر إم سي سبورت" الفرنسية، أوضح أن السماح بالتمرير إلى الخلف يقتل الإيقاع ويُبطئ من وتيرة اللعب.

وقال بيليغريني "إن تطبيق هذا التغيير سيجبر اللاعبين على التفكير دائما باللعب نحو الأمام، وسيقود إلى مباريات أكثر سرعة ومتعة".

وأضاف أن "كرة القدم تحتاج إلى تحديث يواكب متطلبات الجماهير الحديثة".

واستبعد المدرب التشيلي أن يؤدي اقتراحه إلى تغيير جذري في طبيعة اللعبة، لكنه أشار إلى أن التطور ضروري لإبقاء كرة القدم في صدارة الرياضات الجماهيرية.

وقال "إن إضافة عنصر يمنع العودة إلى نصف الملعب ستتيح مزيدا من الفرص وتزيد من الضغط على الدفاعات، وذلك يعني أهدافا أكثر ومباريات أكثر متعة".

في سن 72، يواصل بيليغريني كتابة التاريخ مع بيتيس، بعد أن فاز بكأس ملك إسبانيا ووصل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.