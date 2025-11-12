الاتحاد المصري يعاقب الأهلي والزمالك بسبب أحداث كأس السوبر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم -الأربعاء- معاقبة أحمد مصطفى (زيزو) لاعب الأهلي وخوان بيزيرا لاعب الزمالك إضافة لتغريم الناديين بسبب الأحداث التي وقعت في قبل نهائي ونهائي كأس السوبر المحلية التي أقيمت في الإمارات قبل بضعة أيام.

وتُوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصرية للمرة الخامسة على التوالي، و16 إجمالا، بفوزه 2-صفر على غريمه المحلي الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

وأضاف الاتحاد المصري في بيان صدر عبر صفحته على فيسبوك أن لجنة المسابقات قررت "⁠توقيع غرامة مالية على أحمد مصطفى محمد سيد (زيزو) لاعب النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه (نحو 1060 دولارا)، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج".

وتأتي العقوبة بعد أن أظهرت لقطة تلفزيونية زيزو وهو يتجاهل مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على منصة التتويج خلال مراسم تسليم الميداليات والكأس عقب نهاية المباراة.

كما قررت اللجنة "⁠توقيع غرامة مالية على خوان ألفينا بيزيرا لاعب نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه (نحو 1060 دولارا)، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج" وذلك بعدما أظهرت لقطات تلفزيونية تجاهله لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إضافة لمجموعة من المسؤولين خلال وجودهم على منصة التتويج عقب تسلمه ميدالية المركز الثاني.

وتابع البيان أن لجنة المسابقات قررت "توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه (نحو 2118 دولارا)، للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام الأهلي مع توقيع غرامة مالية (أخرى) على الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في مباراة قبل النهائي أمام بيراميدز".

كما غرمت اللجنة "النادي الأهلي 100 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام الزمالك".

إعلان

كما أوقفت لجنة المسابقات "كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه (211 دولار)، وذلك بسبب طرده للاعتراض خلال مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع أمام سيراميكا كليوباترا".