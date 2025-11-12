راشفورد يعيد اكتشاف نفسه في برشلونة بأرقام مميزة

أثبت الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب برشلونة أنه صفقة ناجحة بالنسبة للفريق الكتالوني، بسبب أرقامه اللافتة منذ بداية الموسم الحالي.

وساهم راشفورد في الفوز الأخير الذي حققه برشلونة على مضيفه سيلتا فيغو 4-2 في المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي على ملعب بالايدوس ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، بصناعته هدفين لزميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 لابورتا يصطدم ميسي بشأن إمكانية العودة إلى برشلونة

لابورتا يصطدم ميسي بشأن إمكانية العودة إلى برشلونة list 2 of 2 شاهد.. نجمة ريال مدريد ليندا كايسيدو تسجل هدفا مارادونيا end of list

الإنجليزي راشفورد يعيد اكتشاف نفسه في برشلونة

وبفضل هاتين التمريرتين أصبح راشفورد أكثر لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يقدم تمريرات حاسمة بصناعته 7 أهداف في منافسات الليغا.

وتفوق راشفورد على لويس ميا لاعب خيتافي والبرتغالي فيتينيا نجم وسط باريس سان جيرمان اللذين صنعا 6 أهداف مع فرقهما حتى الآن.

مباريات صنع فيها راشفورد أهدافا لبرشلونة في الدوري الإسباني:

برشلونة 6-0 فالنسيا (1).

برشلونة 3-0 خيتافي (1).

ريال أوفييدو 1-3 برشلونة (1).

برشلونة 2-1 ريال سوسيداد (1).

ريال مدريد 2-1 برشلونة (1).

سيلتا فيغو 2-4 برشلونة (2).

وفي الوقت نفسه، يحقق راشفورد أفضل معدل تهديفي في مسيرته (سجل حتى الآن 6 وصنع 9 في جميع البطولات)، إذ يساهم في تسجيل 1.04 هدف في المباراة الواحدة.

وكان أقرب معدلاته السابقة مع أستون فيلا (0.87) هدف في المباراة الواحدة، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويُعد راشفورد ثالث أكثر لاعب تسديدا على المرمى في الدوريات الخمسة الكبرى بواقع 39 تسديدة في الدوري الإسباني سجل منها هدفين فقط.

وعلّقت الصحيفة على أرقام اللاعب الإنجليزي بالقول "أظهر راشفورد أهميته في منظومة اللعب الجماعي لبرشلونة، فهو لا يحتاج إلى تسجيل الأهداف كي يكون بطل المشهد، وذلك بفضل تمريراته الحاسمة".

وأضافت "كان راشفورد من أبرز علامات تحسّن برشلونة في الضغط المبكر على الخصم، وبالتحديد في المباراة ضد سيلتا فيغو التي واصل فيها تعزيز أرقامه، وجاء ذلك استجابة لتوجيهات الألماني هانسي فليك الذي طالب لاعبيه باستعادة روح القتال بعد التعادل المخيب مع كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا".

إعلان

وكان راشفورد انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.