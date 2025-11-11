ميسي يتسلل لملعب برشلونة ليلا والناشطون ينقسمون بين الحنين والانتقاد

تفاعل مغردون مع زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المفاجئة لملعب الكامب نو في برشلونة بعد غياب دام 4 سنوات منذ رحيله عن النادي الكتالوني، في مشهد أثار مشاعر الحنين والجدل.

ووصل ميسي إلى برشلونة بطائرة خاصة من ميامي في طريقه إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني التدريبي في أليكانتي الإسبانية.

وتوجه عند منتصف الليل نحو ملعب الكامب نو المغلق منذ عامين بسبب أعمال الترميم، حيث طلب الإذن من عناصر الأمن بالدخول للملعب الذي قضى فيه أكثر من 20 عاما ورفع فيه أكثر من 35 كأسا.

ونشر النجم الأرجنتيني بنفسه مقطع فيديو ومجموعة صور على حسابه في إنستغرام موثقا زيارته للملعب الذي شهد أعظم إنجازاته.

وعلّق ميسي على الصور معربا عن أمله في العودة يوما ما ليودع الجماهير كلاعب، وهو ما لم يستطع فعله عند رحيله بسبب الأزمة المالية التي عانى منها النادي وظروف جائحة كورونا آنذاك.

وفوجئت إدارة نادي برشلونة بالزيارة، خاصة أن رئيس النادي خوان لابورتا كان مسافرا لحضور مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

واحتفت إدارة النادي بالزيارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاركت صور ميسي في الملعب مع تعليق يرحب بعودته إلى بيته.

ورغم الخلافات التي نشرتها الصحف الإسبانية، أعرب الرئيس لابورتا سابقا عن نيته إقامة حفل تكريمي لميسي في الملعب الذي ستبلغ سعته النهائية 105 آلاف متفرج بعد انتهاء أعمال الترميم.

دلالات الزيارة

وأبرزت حلقة (2020/11/11) من برنامج "شبكات" انقسام الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد لزيارة ميسي ومنتقد لظروف رحيله، حيث تباينت الآراء بشكل واضح حول هذه الزيارة المفاجئة وما تحمله من دلالات.

وطالب بعض المغردين بإقامة تمثال لميسي في الكامب نو تقديرا لإنجازاته التاريخية مع النادي. وكتب المغرد رشيد:

صحيح ميسي يجب أن يكون له تمثال في الكامب نو، قدم لهم كل شيء في حياته ولبرشلونة أيضا الفضل على ميسي ورحيله كان باتفاق فلماذا الدراما؟

بينما أشاد المغرد مصطفى بتواضع ميسي كتب يقول:

صورة في الكامب نو، بدون صخب إعلامي أو تهافت صحفي، أتى ورحل دون أن يشعر به أحد، كما لو كان لا يريد أن يلفت الأنظار إليه.

ومن جهة أخرى، انتقد بعض المغردين قرار ميسي بالرحيل عن برشلونة في وقت الأزمة المالية معتبرين ذلك خيانة للنادي، وكتب المغرد طاهر:

هو الذي قرر أن يغادر عندما مر برشلونة بضائقة مالية وطلبوا منه تقليل راتبه، ألا تعتبر خيانة؟!!

وعبّر مغردون عن أملهم في عودة ميسي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وكتب المغرد أبو محمد الفاتح: