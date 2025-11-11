قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق إنتر ميامي الأميركي، إنه تخيل أنه سوف يقضي مسيرته بالكامل في نادي برشلونة الإسباني، معربا عن نيته في العودة مجددا إلى المدينة الكتالونية، لكنه لم يحسم بعد إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026 لكرة القدم مع منتخب بلاده.

قال ميسي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "سبورت" الكتالونية، "أشعر بالحنين دائما إلى الماضي، وينتابني العديد من المشاعر كلما سمعت شيئا عن برشلونة، إنها ذكريات مذهلة".

وأضاف "شعرت بشعور غريب بعد الرحيل عن الفريق، لأنني لعبت سنواتي الأخيرة بدون جمهور بسبب جائحة كورونا".

وتابع "بعد أن قضيت حياتي كلها في برشلونة، لم أغادر النادي بالطريقة التي تخيلتها أو حلمت بها، بل تخيلت أن أقضي حياتي بالكامل في أوروبا، وأقضي مسيرتي بالكامل مع برشلونة، هذه كانت خطتي ورغبتي".

ميسي: أتطلع للعودة مجددا إلى برشلونة

وواصل ميسي حديثه قائلا "أتطلع بجدية للعودة مجددا إلى برشلونة، أفتقد المدينة والنادي كثيرا، وأتحدث أنا وزوجتي وزملائي دائما عن ذلك، وعن فكرة العيش هناك مجددا، وأتطلع أيضا للعودة إلى ملعب كامب نو بعد افتتاحه، لأنني لم أعد إليه منذ انتقالي إلى باريس، ثم نقل الفريق مبارياته إلى مونتجويك".

وبشأن إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026، قال "اللعب بقميص المنتخب له شعور رائع، خاصة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم، وازداد الأمر روعة بعد الفوز باللقب، ولكن أكرر، لا أريد أن أكون عبئا".

وتابع "أريد أن أشعر أنني في حالة بدنية جيدة، وأكون متأكدا من أنني لائق بدنيا، لأن الموسم في الدوري الأميركي مختلف عن الدوريات الأوروبية، لأنه توجد فترة إعداد بين الموسمين، وسنخوض عددا من المباريات قبل أيام قليلة من كأس العالم، لذا أترقب مدى جاهزيتي".