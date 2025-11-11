مباريات دور الـ32 وثمن النهائي بكأس العالم تحت 17 عاما

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -اليوم الثلاثاء- عن مباريات دور الـ32 وثمن النهائي لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة في قطر.

واختتمت منافسات الدور الأول اليوم، إذ تأهلت 3 منتخبات عربية، مصر وتونس والمغرب، للأدوار الإقصائية، في حين ودعت منتخبات قطر والإمارات والسعودية البطولة من الدور الأول بعدما فقدت فرصة التأهل لدور الـ32 سواء مباشرة باحتلال المركزين الأول أو الثاني أو ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.

وخرج المنتخب السعودي من الدور الأول بعد خسارته أمام مالي صفر-2.

مباريات دور الـ32 وثمن النهائي بكأس العالم

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مونديال الناشئين عن مواجهة منتخب مصر نظيره السويسري، والفائز منهما سيلعب ضد الفائز من منتخبي أيرلندا وكندا.

ويضم هذا المسار أيضا مواجهتين من العيار الثقيل، وهما الأرجنتين ضد المكسيك، في ديربي لاتيني، يتأهل الفائز به لمواجهة الفائز من مواجهة أوروبية قوية بين البرتغال وبلجيكا.

ويقع المنتخب التونسي في المسار الآخر بالأدوار الإقصائية، حيث يلعب ضد النمسا في دور الـ32، والفائز منهما يواجه في ثمن النهائي الفائز من كوريا الجنوبية ضد إنجلترا.

ويلعب منتخب المغرب في دور الـ32 ضد أميركا، والفائز منهما يصعد لمواجهة زامبيا أو مالي، كما تلتقي البرازيل ضد باراغواي، في ديربي لاتيني آخر، ويتأهل الفائز منه لمواجهة الفائز من مباراة فرنسا ضد كولومبيا.

ويشمل هذا المسار أيضا 6 مباريات أخرى في دور الـ32، حيث تلعب فنزويلا ضد كوريا الشمالية، واليابان ضد جنوب أفريقيا، وإيطاليا ضد التشيك، وكرواتيا ضد أوزبكستان، والسنغال ضد أوغندا، وألمانيا ضد بوركينا فاسو.

وستقام المباراة النهائية لمونديال الناشئين يوم الخميس 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب خليفة الدولي.

يذكر أن النسخة الحالية من مونديال الناشئين هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا، علما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إقامة 5 نسخ متتالية بشكل سنوي في قطر خلال الفترة من 2025 إلى 2029.

وفي ما يلي معايير اختيار أفضل أصحاب المركز الثالث التي حسمت مشاركة المنتخبات العربية الثلاث:

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 5 معايير أساسية من أجل حسم التأهل كأفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث من المجموعات الـ12 كالتالي: