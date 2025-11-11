مباريات دور الـ32 وثمن النهائي بكأس العالم تحت 17 عاما
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -اليوم الثلاثاء- عن مباريات دور الـ32 وثمن النهائي لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة في قطر.
واختتمت منافسات الدور الأول اليوم، إذ تأهلت 3 منتخبات عربية، مصر وتونس والمغرب، للأدوار الإقصائية، في حين ودعت منتخبات قطر والإمارات والسعودية البطولة من الدور الأول بعدما فقدت فرصة التأهل لدور الـ32 سواء مباشرة باحتلال المركزين الأول أو الثاني أو ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.
وخرج المنتخب السعودي من الدور الأول بعد خسارته أمام مالي صفر-2.
أهداف المباراة
منتخب مالي يفوز 2-0 على السعودية في كأس العالم تحت 17 عاماً#U17WC #كأس_العالم_تحت_17_سنة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/8m3dglwz0R
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 11, 2025
وأسفرت قرعة دور الـ32 من مونديال الناشئين عن مواجهة منتخب مصر نظيره السويسري، والفائز منهما سيلعب ضد الفائز من منتخبي أيرلندا وكندا.
أهداف المباراة
منتخب إنجلترا يفوز 3-0 على مصر في كأس العالم تحت 17 عاماً#U17WC #كأس_العالم_تحت_17_سنة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/RguUXPRZEW
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 10, 2025
ويضم هذا المسار أيضا مواجهتين من العيار الثقيل، وهما الأرجنتين ضد المكسيك، في ديربي لاتيني، يتأهل الفائز به لمواجهة الفائز من مواجهة أوروبية قوية بين البرتغال وبلجيكا.
ويقع المنتخب التونسي في المسار الآخر بالأدوار الإقصائية، حيث يلعب ضد النمسا في دور الـ32، والفائز منهما يواجه في ثمن النهائي الفائز من كوريا الجنوبية ضد إنجلترا.
ويلعب منتخب المغرب في دور الـ32 ضد أميركا، والفائز منهما يصعد لمواجهة زامبيا أو مالي، كما تلتقي البرازيل ضد باراغواي، في ديربي لاتيني آخر، ويتأهل الفائز منه لمواجهة الفائز من مباراة فرنسا ضد كولومبيا.
ويشمل هذا المسار أيضا 6 مباريات أخرى في دور الـ32، حيث تلعب فنزويلا ضد كوريا الشمالية، واليابان ضد جنوب أفريقيا، وإيطاليا ضد التشيك، وكرواتيا ضد أوزبكستان، والسنغال ضد أوغندا، وألمانيا ضد بوركينا فاسو.
وستقام المباراة النهائية لمونديال الناشئين يوم الخميس 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب خليفة الدولي.
يذكر أن النسخة الحالية من مونديال الناشئين هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا، علما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إقامة 5 نسخ متتالية بشكل سنوي في قطر خلال الفترة من 2025 إلى 2029.
وفي ما يلي معايير اختيار أفضل أصحاب المركز الثالث التي حسمت مشاركة المنتخبات العربية الثلاث:
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 5 معايير أساسية من أجل حسم التأهل كأفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث من المجموعات الـ12 كالتالي:
- عدد النقاط التي حصل عليها كل منها في جميع مباريات مجموعتها، حيث يتصدر القائمة المنتخب الذي جمع أكبر عدد من النقاط.
- الفارق في الأهداف المسجلة والمستقبلة خلال المباريات الثلاث بدور المجموعات.
- أفضل خط هجوم، أي عدد الأهداف التي سجلها كل منتخب.
- اللعب النظيف، حيث يتم خصم نقاط على اللاعبين الذين حصلوا على إنذارات أو طرد خلال المباريات، وذلك باعتبار نقطة واحدة عن كل بطاقة صفراء و3 نقاط بوجود بطاقة ثانية تؤدي إلى الطرد، و4 نقاط عن كل بطاقة حمراء مباشرة، و5 نقاط عن نيل بطاقة صفراء مع حمراء مباشرة في نفس المباراة.
- الاحتكام إلى القرعة لتحديد الفريق أو الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية من طرف الفيفا.