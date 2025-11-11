كواليس زيارة ميسي العاطفية إلى الكامب نو معقل برشلونة

كشف تقرير إسباني كواليس الزيارة السريعة والمفاجئة التي قام بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي إلى مدينة برشلونة.

وفاجأ ميسي أمس أنصار برشلونة بعدما نشر على حسابه الرسمي في "إنستغرام" عدة صور له وهو موجود داخل ملعب كامب نو الذي يخضع لإعادة بناء وتجديد، وأخرى وهو ينظر إليه من الخارج، وأرفقها بتعليق عاطفي جعل الكثير من مشجعي البلوغرانا يحلمون بإمكانية رؤيته بقميص الفريق مرة أخرى.

كواليس زيارة ميسي المفاجئة إلى برشلونة

أما فيما يتعلق بتفاصيل الزيارة الخاطفة، فحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن ميسي وصل إلى برشلونة الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي، قادما من مطار فورت لودرديل بميامي عبر رحلة خاصة، رفقة مقرّبين منه من بينهم مواطنه وزميله في إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين رودريغو دي بول.

واستغل ميسي إقامة معسكر منتخب الأرجنتين في مدينة أليكانتي الواقعة شرق إسبانيا، فقرّر تقديم موعد سفره يوما واحدا من أجل زيارة مدينة برشلونة.

ورغم امتلاكه منزلا في منطقة كاستيلديفيلس، لكن ميسي قرّر الإقامة في أحد الفنادق التي تطل على ملعب كامب نو (فندق برينسيسا صوفيا).

وخرج ميسي من الباب الرئيسي للفندق كأي نزيل عادي دون إثارة الانتباه، وفي المساء تناول العشاء مع دي بول في أحد أشهر مطاعم المدينة، ولاحقا توجّه اللاعبان إلى ملعب كامب نو.

ونزل ميسي من السيارة ليتفقد أعمال التجديد في الملعب "الذي كان منزله لأكثر من عشرين عاما"، فدخل إليه ليطأ مجددا العشب "الذي كتب فوقه أزهى صفحات تاريخ كرة القدم"، في إشارة من الصحيفة إلى البطولات والأرقام القياسية التي حققها النجم الأرجنتيني مع برشلونة.

وتُعد هذه المرة هي الأولى لميسي التي يعود فيها إلى ملعب كامب نو منذ رحيله "الصادم والمؤلم" عن برشلونة في أغسطس/آب 2021.

وبعد الزيارة عاد ميسي ودي بول بهدوء إلى الفندق ليستريحا بضع ساعات قبل أن يستقلا طائرة خاصة من أجل التوجه إلى أليكانتي، حيث انضمّا إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني.

مشاعر خاصة

وعلّقت الصحيفة على زيارة ميسي بالقول "صحيح أنها زيارة عابرة لكنها محمّلة بالمشاعر. عودة قصيرة أيقظت ذكريات ملايين المشجعين الكتالونيين وأحاسيسهم. فميسي سيظل دائما جزءا من كامب نو، وكامب نو سيظل دائما جزءا من ميسي".

وعاش أنصار برشلونة لحظات حالمة بعدما نشر ميسي وبطريقة مفاجئة صورا له من ملعب كامب نو أثارت في الوقت نفسه "جنون المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ولم تكن الصور وحدها ذات رمزية قوية، بل كذلك النص المرفق معها إذ كتب ميسي "عدت الليلة الماضية إلى المكان الذي أفتقده من أعماق روحي. مكان كنت فيه سعيدا إلى حد لا يُوصف".

وأضاف مخاطبا جماهير برشلونة "هنا حيث جعلتموني أشعر آلاف المرات بأنني أسعد شخص في العالم".

وختم ميسي رسالة المؤثرة بالقول "آمل أن أستطيع العودة يوما ما، لا لأودّعكم فحسب، بل لأودّعكم كلاعب، كما لم أستطع أن أفعل من قبل".