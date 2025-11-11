فوز تاريخي لأوغندا على فرنسا بمونديال الناشئين

اقتنص منتخب أوغندا فوزا مفاجئا من نظيره الفرنسي 1-صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الـ11 لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الحادية عشرة، فاز منتخب تشيلي على نظيره الكندي 2-1.

وتساوت جميع المنتخبات الأربعة في رصيد النقاط برصيد 4 نقاط لكل منها، لكن فرنسا حلت في الصدارة بفارق الأهداف تليها كندا ثم أوغندا ثم تشيلي.

ويتأهل إلى دور الـ32 بمونديال الناشئين أصحاب المركزين الأول والثاني بكل مجموعة من المجموعات الـ12، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات حصدت المركز الثالث.

وفي المباراة الأولى، تقمص جيمس بوجوري دور البطولة وسجل هدف الحسم لمنتخب أوغندا في الدقيقة 18.

وفي المباراة الثانية، تقدم شولا جيمو بهدف لكندا في الدقيقة 32، ثم تعادل يانيز زيدان لتشيلي في الدقيقة 55.

وتكفل ماتياس أورييانا بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 66 لمنتخب تشيلي، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين لطرد يانيز زيدان.