شاهد.. السعودية تودع كأس العالم للناشئين

ودع المنتخب السعودي كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما بخسارته 2-0 أمام مالي في ختام مباريات المجموعة 12 بدور المجموعات في ملعب 7 بمنطقة أسباير في قطر اليوم الثلاثاء.

وجاء وداع السعودية للبطولة رغم تساويها في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة مع المكسيك في جدول أصحاب المركز الثالث، لكنها خرجت بسبب سجل الانضباط الأضعف.

وأنهت النمسا مشوارها في المجموعة 12 بالعلامة الكاملة بعد 3 انتصارات لكن خسارة السعودية أمام مالي منحت المكسيك، ثالثة المجموعة السادسة، بطاقة التأهل بفضل سجل انضباطي أفضل من نظيرتها الآسيوية.

وارتفع رصيد مالي إلى 6 نقاط في المركز الثاني لتتأهل إلى دور 32 بصحبة النمسا التي تغلبت 4-1 على نيوزيلندا، في حين تجمد رصيد السعودية عند 3 نقاط في المركز الثالث لتودع البطولة التي تستضيفها قطر حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وتحتل نيوزيلندا المركز الرابع والأخير بدون نقاط بعد خسارة مبارياتها الثلاث في الدور الأول.

السعودية تودع كأس العالم للناشئين

ووضع رايموند بومبا مالي في المقدمة بعدما تلقى تمريرة عرضية متقنة من محمد تراوري عند القائم البعيد ليطلق تسديدة مباشرة في مرمى عبد الرحمن العتيبي حارس السعودية في الدقيقة 61.

وبعدها بـ6 دقائق ضاعف إبراهيم دياكيتي النتيجة لصالح مالي عندما راوغ العتيبي ووضع الكرة في الشباك الخالية.

وتأهلت مصر وتونس والمغرب من المنتخبات العربية إلى دور 32.

وهذه أول نسخة لكأس العالم تحت 17 عاما بمشاركة 48 منتخبا تم تقسيمها إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات.

وتأهل أول فريقين في كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور 32 الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.