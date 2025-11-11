رونالدو يخطط للاعتزال ويكشف السبب

ألمح كريستيانو رونالدو قبل أيام فقط إلى أنه يخطط للاعتزال قريبا، لكن النجم البرتغالي أوضح اليوم الثلاثاء حقيقة تلميحه الغامض بشأن موعد ختام مسيرته في كرة القدم، مشيرا إلى أنه سيكون خلال "عام أو عامين".

رونالدو يخطط للاعتزال لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته

ويقترب رونالدو، الذي سجل أكثر من 950 هدفا مع الأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده، من ختام مسيرته الكروية، بعدما ظهر لأول مرة كلاعب شاب في سبورتنغ لشبونة عام 2002، وقال في مقابلة إنه سيعتزل قريبا لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

ومدد رونالدو عقده مع نادي النصر السعودي حتى عام 2027 في يونيو/حزيران الماضي، ويستهدف المهاجم البرتغالي (40 عاما) أيضا المشاركة في كأس العالم العام المقبل، وهو اللقب الكبير الوحيد الذي لا يزال ينقص خزائنه.

وقال رونالدو عبر مكالمة فيديو خلال قمة عالمية تستضيفها السعودية حول السياحة والاستثمار "حسنا، بالنسبة لي قريبا تعني في غضون 10 سنوات.. لا، أنا أمزح".

وأضاف "أستمتع بهذه اللحظة حقا. وكما تعلمون، في كرة القدم، عندما تصل إلى عمر معين، تبدأ في احتساب الأشهر بسرعة كبيرة".

وتابع "أشعر بحال جيدة للغاية في هذه اللحظة. أسجل أهدافا، وما زلت أشعر بالسرعة والشراسة. أستمتع بأدائي مع المنتخب الوطني. لكن، لنكن صادقين، عندما قلت ‭‭‭‬‬‬‬‬قريبا‬‬‬‬‬ كنت أقصد على الأرجح خلال عام أو عامين".

كأس العالم الأخيرة

مع اقتراب البرتغال من التأهل لكأس العالم 2026، أوضح رونالدو أن البطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ستكون ختام مسيرته مع أكبر بطولات اللعبة.

وتابع رونالدو الذي يعد أيضا الهداف التاريخي على المستوى الدولي برصيد 143 هدفا "بالتأكيد نعم، لأن عمري سيكون 41 عاما (خلال كأس العالم)".

وأكمل "قدمت كل شيء لكرة القدم. كنت جزءا من اللعبة على مدار 25 عاما. فعلت كل شيء، ولدي العديد من الأرقام القياسية المختلفة سواء مع الأندية أو على مستوى المنتخبات الوطنية أيضا. أنا فخور للغاية. فلنستمتع باللحظة".

كريستيانو جونيور يسير على خُطا رونالدو

أشار رونالدو إلى أنه يعرف أن اسمه سيخلد باعتباره "أحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة".

إعلان

ولكن هل يمكن لابنه كريستيانو جونيور، الذي يسير على خطاه أيضا ويلعب حاليا مع منتخب البرتغال تحت 16 عاما، أن يكون لاعبا أفضل من والده؟

قال رونالدو "كبشر، لا نحب أن يكون أحد أفضل منا. لكنني أتمنى أن يكون أبنائي أفضل مني. لن أشعر بالغيرة منه أبدا".

وأضاف "لا أريد أن أضع عليه ضغطا، لأنني أريد أن يكون سعيدا. لا يهم إن كان يريد لعب كرة القدم أو رياضة أخرى. المهم أن يكون سعيدا وحرا، وألا يشعر بالضغط من كوني والده، لأن هذا سيكون عبئا ثقيلا".

وتابع رونالدو "هذا جيل جديد ومختلف. يفكر ويعيش بطريقة مختلفة. لكن بصفتي أبا، فأنا هنا لمساعدته على تحقيق ما يطمح إليه. سأدعمه دائما".