تصرفات نيمار تثير الغضب في سانتوس المهدد بالهبوط

يبدو أن قصة الحب بين النجم البرازيلي نيمار ونادي سانتوس تتجه إلى الأسوأ، مع تزايد التوتر بين الطرفين.

وزادت حدة التوتر بين نيمار وناديه قبل أيام قليلة من الخسارة أمام فلامنغو 2-3، وهي الهزيمة التي ضاعفت محنة الفريق الذي يحاول جاهدا تجنب شبح الهبوط من الدوري البرازيلي.

واشتكى نيمار من أداء الفريق وأخطاء بعض زملائه التي أدت إلى استقبال الأهداف، والأهم من كل ذلك قرار المدرب خوان بابلو فويفودا باستبداله، وسط تزايد التكهنات بشأن توتر علاقته بمدربه.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "غلوبو سبورت" البرازيلية إلى أن اللاعبين والإدارة سئموا من سلوك النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان، وأنه أصبح عبئا على الفريق ولا يسهم في نجاحه.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن زملاء نيمار، الذين تابعوا بحالة من الاندهاش رد فعله المثير للجدل على قرار المدرب باستبداله أمام فلامنغو، رأوا أن إيماءاته لحظة استبداله كانت خارجة عن المألوف، ومبالغ فيها تماما.

وتفاجأ نيمار بقرار استبداله بزميله بنجامين رولهايزر قبل 5 دقائق من نهاية المباراة، وغادر الملعب غاضبا بشكل واضح.

وأوضحت صحيفة "غلوبو سبورت" أنه رغم حالة الاستياء داخل الفريق، لا يخطط سانتوس لاتخاذ أي إجراءات انضباطية أو عقوبات ضد اللاعب، مشيرة إلى أن نيمار اعتذر لزملائه وصرح بأن شكواه نابعة من استيائه من أداء الحكم.

وشارك نيمار في 15 مباراة فقط مع سانتوس وغاب عن 17 مباراة في بطولة الدوري البرازيلي، في ظل معاناته من الإصابات المتكررة.