المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عاما

تأهل 21 منتخبا إلى دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عاما لكرة القدم، في حين يحسم المتأهلون الباقون مراكزهم اليوم في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات.

واستطاع منتخبان فقط -حتى الآن- تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، هما الأرجنتين وإيطاليا.

ومن بين المنتخبات العربية المشاركة تمكن فقط منتخب مصر من حسم تأهله إلى الدور الثاني بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة بـ4 نقاط ليرافق متصدر المجموعة ووصيفها، وستعرف باقي المنتخبات العربية مصيرها بعد نهاية المباريات اليوم:

قطر (نقطتان المركز الثالث في المجموعة الأولى وخرج من الدور الأول).

المغرب (المركز الثالث في المجموعة الثانية بـ3 نقاط).

تونس (المركز الثالث في المجموعة الرابعة بـ3 نقاط).

الإمارات (نقطة واحدة في المجموعة الثالثة وخرج من الدور الأول).

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32:

المجموعة الأولى: إيطاليا وجنوب أفريقيا.

المجموعة الثانية: اليابان والبرتغال.

المجموعة الثالثة: السنغال وكرواتيا.

المجموعة الرابعة: الأرجنتين وبلجيكا.

المجموعة الخامسة: فنزويلا وإنجلترا ومصر.

المجموعة السادسة: سويسرا وكوريا الجنوبية.

المجموعة السابعة: ألمانيا وكولومبيا وكوريا الشمالية.

المجموعة الثامنة: البرازيل وزامبيا.

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة.

المجموعة العاشرة: أيرلندا.

المجموعة الـ11: لم يحسم أي مقعد بعد.

المجموعة الـ12: النمسا.

ومنتخبا المغرب وتونس قاب قوسن من التأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

ويتأهل متصدر ووصيف المجموعات الـ12 بالإضافة إلى أفضل 8 أصحاب المركز الثالث إلى الدور الـ 32 من مسابقة كأس العالم للناشئين 2025.

معايير اختيار أفضل أصحاب المركز الثالث:

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 5 معايير أساسية من أجل حسم التأهل كأفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث من المجموعات الـ12.

عدد النقاط التي حصل عليها كل منها في جميع مباريات مجموعتها، حيث يتصدر القائمة المنتخب الذي جمع أكبر عدد من النقاط. الفارق في الأهداف المسجلة والمستقبلة خلال المباريات الثلاث بدور المجموعات. أفضل خط هجوم، أي عدد الأهداف التي سجلها كل منتخب. اللعب النظيف، حيث يتم خصم نقاط على اللاعبين الذين حصلوا على إنذارات أو طرد خلال المباريات، وذلك باعتبار نقطة واحدة على كل بطاقة صفراء و3 نقاط بوجود بطاقة ثانية تؤدي إلى الطرد، و4 نقاط عن كل بطاقة حمراء مباشرة، و5 نقاط عن نيل بطاقة صفراء مع حمراء مباشرة في نفس المباراة. الاحتكام إلى القرعة لتحديد الفريق أو الفرق المتأهلة إلى الأدوار الاقصائية من طرف الفيفا.

مواجهات الدور الـ23

تحسم المواجهات في الدور الـ32 بعد نهاية دور المجموعات واكتمال ترتيب الفرق المتأهلة، حيث يلتقي: