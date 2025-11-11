الاتحاد الإنجليزي يتهم التونسي المجبري بالبصق على مشجعين

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الدولي التونسي حنبعل المجبري لاعب وسط بيرنلي بسوء التصرف بسبب مزاعم عن بصقه في وجوه مشجعي ليدز يونايتد خلال فوز فريقه 2-صفر على ملعبه بالدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال الاتحاد الإنجليزي إن الواقعة المزعومة حدثت في الدقيقة 67. وحل المجبري بديلا في الدقيقة 83.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "يُزعم أن اللاعب تصرف بشكل مخالف لقوانين اللعبة و/أو بطريقة غير لائقة و/أو ارتكب سلوكا مسيئا و/أو غير لائق بالبصق على أو في اتجاه مشجعي ليدز يونايتد..".

وأمام الدولي التونسي (22 عاما)، الذي انتقل إلى تيرف مور قادما من مانشستر يونايتد العام الماضي، مهلة حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للرد على هذا الاتهام.

ويستضيف بيرنلي الصاعد حديثا والذي يحتل المركز السابع عشر في الترتيب برصيد 10 نقاط من 11 مباراة، منافسه تشيلسي صاحب المركز الثالث يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بعد فترة التوقف الدولي.