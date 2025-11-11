استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا

استبعد لامين جمال اليوم الثلاثاء من تشكيلة منتخب إسبانيا الذي سيخوض مواجهتي جورجيا وتركيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، بعد خضوعه لتدخل طبي للعلاج من إصابة في الفخذ، وهو ما أثار انتقادات من الاتحاد الإسباني للعبة.

وقال الاتحاد الإسباني إن جناح برشلونة الذي غاب عن 5 مباريات مع ناديه بسبب هذه المشكلة، خضع للعلاج بالموجات الدقيقة أمس الاثنين، مع بدء معسكر المنتخب الوطني.

وأضاف الاتحاد في بيان "تم هذا الإجراء بدون إخطار مسبق للطاقم الطبي للمنتخب الوطني، والذي لم يعلم بالتفاصيل إلا من خلال تقرير استلمه في الساعة 10:40 مساء أمس (بالتوقيت المحلي 2140 بتوقيت غرينتش)، وأشار التقرير إلى توصية طبية بالراحة لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام".

وتابع: "في ضوء هذا الوضع، ولإعطاء الأولوية لصحة اللاعب وسلامته ورفاهيته في جميع الأوقات، اتخذ الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم قرارا بإعفاء اللاعب من (المشاركة مع) التشكيلة الحالية".

مدرب إسبانيا يعلق على إصابة جمال

ووصف لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا هذا الوضع بأنه شيء لم يصادفه من قبل.

وقال دي لا فوينتي للإذاعة الوطنية الإسبانية (آر إن إي): "المشكلة هي أن هذه الأمور تحدث خارج (إطار) الاتحاد (الإسباني)، هذا هو الأمر وهذا ما حدث، وعلينا تقبله".

وأضاف: "لا أعتقد أن هذا طبيعي، بالطبع (أنا متفاجئ) مثل الجميع، لا تعرف ولا تسمع شيئا ولا تعرف أي تفاصيل، ثم يخبرونك بالأمر، وفوق ذلك هناك مسألة صحية، لذلك أنا متفاجئ".

وسجل جمال (18 عاما) والذي لعب 23 مباراة مع منتخب إسبانيا، 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 11 مباراة مع برشلونة هذا الموسم.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، وسجلت 15 هدفا ولم تستقبل شباكها أي هدف.

وستواجه جورجيا السبت المقبل في تفليس، قبل أن تستضيف تركيا الثلاثاء في إشبيلية.

وستتأهل إسبانيا إلى النهائيات إذا فازت على جورجيا ولم تنتصر تركيا على بلغاريا، أو إذا تعادلت مع خسارة تركيا.