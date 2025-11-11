بعد نجل زيدان.. الجزائر تستهدف شقيق مبابي

يبدو أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مستعد للقيام بخطوة جريئة أخرى ضمن إستراتيجيته التي تركز على المواهب الشابة مزدوجة الجنسية.

ووفقا لتقرير لموقع "فينيك فوتبول"، فبعد إقناع لوكا زيدان بالانضمام إلى المنتخب الجزائري، يستهدف الاتحاد الآن إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لكيليان مبابي.

يبلغ إيثان من العمر 18 عاما ويلعب حاليا لنادي ليل الفرنسي، ولديه أصول جزائرية من والدته فايزة العماري.

إيثان مبابي انضمّ لليل صيف 2024 بعقد لـ3 مواسم، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وبدأ اسم لاعب وسط نادي ليل يبرز على الساحة الدولية منذ سن الـ18، بعدما أظهر موهبة كبيرة في تشكيل منتخب فرنسا للشباب.

Ethan Mbappe looking up to the stands, spotting his brother Kylian and doing his celebration after scoring against PSG. That must be some feeling. pic.twitter.com/KRlPADGLVZ — HLTCO (@HLTCO) October 6, 2025

ويحمل شقيق كيليان 3 جنسيات: فرنسية وجزائرية من والدته فايزة العماري، وكاميرونية من والده ويلفريد مبابي، وترى فيه الجزائر هدفا لتعزيز خط وسطها قبل المنافسات الكبرى القادمة.

وتُعد هذه الخطة، كما أوضح موقع "فينيك فوتبول"، جزءا من سياسة طويلة الأمد: تعزيز المنتخب الوطني قبل كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2026 من خلال ضم لاعبين شباب مؤهلين للعب للجزائر قبل أن يختاروا تمثيل منتخبات أخرى.

وأفاد الموقع أنه تم بالفعل إجراء اتصالات أولية مع فايزة العماري، وينتظر الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا انتهاء كأس الأمم الأفريقية 2025 قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.

وبدأ إيثان مسيرته الكروية فى فريق شباب باريس سان جيرمان الفرنسي في موسم 2018/2017، وتم تصعيده للفريق الأول في 2023.