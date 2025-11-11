أرقام مذهلة لغوارديولا بعد 1000 مباراة

يملك الإسباني بيب غوارديولا، المدرب الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي، سجلا رائعا على صعيد النتائج والألقاب على حد سواء، في مسيرته مع الأندية التي أشرف عليها.

واحتفل غوارديولا (54 عاما)، أمس الأحد، بمباراته رقم 1000 كمدرب بأحسن طريقة ممكنة، عندما فاز فريقه مانشستر سيتي على ضيفه ليفربول 3-0 في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

We’ve got Guardiola 🩵 Congratulations on reaching 1000 matches as a manager, @PepTeam 👏 pic.twitter.com/ZyjEgHqwjC — Manchester City (@ManCity) November 9, 2025

أرقام مذهلة حققها غوارديولا بعد ألف مباراة في مسيرته التدريبية

وبدأ غوارديولا رحلته التدريبية بتوليه الإدارة الفنية للفريق الرديف لبرشلونة عام 2007، وبعدها بعام واحد عُين مدربا لفريق الكبار بالنادي الكتالوني، وحقق معه مسيرة استثنائية على صعيد الأداء الفني والألقاب لمدة 4 مواسم.

بعدها انتقل غوارديولا لتدريب بايرن ميونخ لمدة 3 سنوات، ثم سافر إلى إنجلترا صيف عام 2016 للإشراف على مانشستر سيتي الذي يرتبط معه بعقد حتى يونيو/حزيران 2027.

وخلال مبارياته رقم 1000 حقق غوارديولا 716 انتصارا وتعادل في 156 مباراة مقابل 128 هزيمة فقط، وفق البيانات التي نشرها الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو.

𝟭.𝟬𝟬𝟬 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 𝗔𝗦 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗚𝗘𝗥 𝗙𝗢𝗥 𝗣𝗘𝗣 𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗𝗜𝗢𝗟𝗔 👔 And he has won 716 of them 🤯 His record:

✔️ 716 wins

🤝 156 draws

❌ 128 losses He’s also won 40 (!) trophies 😳🏆 Premier League 🏆🏆🏆🏆🏆🏆

FIFA Club World Cup 🏆🏆🏆🏆

UEFA Super Cup 🏆🏆🏆🏆… pic.twitter.com/0eSU8e6J5N — 433 (@433) November 9, 2025

وجاء معدل انتصارات غوارديولا بنسبة 71.6%، ما دفع رومانو إلى وصفه بأنه "أسطورة التدريب".

تفاصيل مباريات بيب غوارديولا في مسيرته التدريبية:

رديف برشلونة: 42 مباراة خلال موسم واحد 2007-2008.

42 مباراة خلال موسم واحد 2007-2008. برشلونة: 247 مباراة في 4 مواسم في الفترة من 2008-2009 حتى 2011-2012.

247 مباراة في 4 مواسم في الفترة من 2008-2009 حتى 2011-2012. بايرن ميونخ: 161 مباراة في 3 مواسم خلال الفترة من 2013-2014 حتى 2015-2016.

161 مباراة في 3 مواسم خلال الفترة من 2013-2014 حتى 2015-2016. مانشستر سيتي: 550 مباراة منذ موسم 2016-2017 حتى الآن.

وقاد غوارديولا هذه الفرق إلى التتويج بـ39 لقبا جاءت على النحو التالي:

برشلونة (14 لقبا):

الدوري الإسباني: 3 مرات.

كأس ملك إسبانيا: مرتان.

كأس السوبر الإسباني: 3 مرات.

دوري أبطال أوروبا: مرتان.

كأس السوبر الأوروبي: مرتان.

كأس العالم للأندية: مرتان.

بايرن ميونخ (7 ألقاب):

الدوري الألماني: 3 مرات.

كأس ألمانيا: مرتان.

كأس السوبر الأوروبي: مرة واحدة.

كأس العالم للأندية: مرة واحدة.

مانشستر سيتي (18 لقبا):

الدوري الإنجليزي الممتاز: 6 مرات.

كأس الاتحاد الإنجليزي: مرتان.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة: 4 مرات.

الدرع الخيرية "كأس السوبر الإنجليزي": 3 مرات.

دوري أبطال أوروبا: مرة واحدة.

كأس السوبر الأوروبي: مرة واحدة.

كأس العالم للأندية: مرة واحدة.

يُذكر أن غوارديولا قاد رديف برشلونة إلى الصعود من الدرجة الثالثة إلى الثانية في الموسم الوحيد الذي أشرف عليه (2007-2008).