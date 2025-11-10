ميسي من "كامب نو" معقل برشلونة: آمل أن أعود يوما ما لأودّعكم كلاعب

فاجأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (لاعب إنتر ميامي الأميركي) جماهير فريقه السابق برشلونة بعدما نشر صورا جديدة له من داخل ملعب سبوتيفاي كامب نو، مرفقة برسالة عاطفية.

وشارك ميسي عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" عدة صور ومقطع فيديو وهو داخل ملعب كامب نو، وأخرى وهو ينظر إليه من الخارج.

ميسي يوجه رسالة عاطفية لجماهير برشلونة من داخل ملعب كامب نو الجديد

وكتب ميسي "عدت الليلة الماضية إلى المكان الذي أفتقده من أعماق روحي. مكان كنت فيه سعيدا إلى حد لا يُوصف".

وأضاف مخاطبا جماهير برشلونة "هنا حيث جعلتموني أشعر آلاف المرات بأنني أسعد شخص في العالم".

وختم ميسي رسالة المؤثرة بالقول "آمل أن أستطيع العودة يوما ما، لا لأودّعكم فحسب، بل لأودّعكم كلاعب، كما لم أستطع أن أفعل من قبل".

عودة ميسي إلى برشلونة

من جهة أخرى ترى "سبورت" الإسبانية أن ميسي ومن خلال نشره هذه "الرسالة العاطفية" فإنه يفتح الباب أمام عودة محتملة إلى الملعب.

وأوضحت الصحيفة أن الهداف التاريخي لبرشلونة استغل زيارته للمدينة من أجل الاطلاع عن قرب على سير أعمال تطوير ملعب كامب نو.

ولعب ميسي آخر مباراة له بقميص برشلونة على ملعب كامب نو ضد سيلتا فيغو يوم 15 مايو/أيار 2021، وفيها سجّل هدفه الأخير ولم يكن يعلم حينها بأنه سيكون الظهور الأخير له مع النادي الكتالوني.

وبعد نهاية موسم 2020-2021 غادر ميسي برشلونة لقضاء عطلته وهو يثق في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي، وهو ما كان يرغب فيه دائما.

لكن عند عودته إلى برشلونة في أغسطس/أب 2021 صُدم ميسي حاله كحال أنصار البلوغرانا حول العالم، بأن الوضع الاقتصادي للنادي يحول دون تجديد عقده، ليضطر لتوديع الفريق في مؤتمر صحفي ظهر فيه باكيا يوم 8 أغسطس/آب 2021.

وبعدها انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، وقضى معه موسمين قبل الرحيل إلى إنتر ميامي فريقه الحالي الذي جدد عقده مؤخرا حتى نهاية عام 2028.

ورسّخ "البرغوث" مكانته كأسطورة في تاريخ برشلونة، بعد أن قاده للتتويج إلى الكثير من الألقاب خلال 16 عاما ارتدى فيها قميصه.

ولعب مع برشلونة 778 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 672 هدفا (الهداف التاريخي) كما قدّم لزملائه 303 تمريرات حاسمة.

كما تُوج ميسي مع برشلونة بـ35 لقبا: