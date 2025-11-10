رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

ليفاندوفسكي يتخطى نيمار في قائمة هدافي برشلونة التاريخيين

ليفاندوفسكي رفع رصيده إلى 108 أهداف مع برشلونة منذ انضمامه للفريق عام 2022 (الفرنسية)
Published On 10/11/2025
|
آخر تحديث: 19:07 (توقيت مكة)

حفظ

تخطى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، البرازيلي نيمار اللاعب الأسبق للفريق الكتالوني في قائمة هدافي الفريق عبر التاريخ.

وقاد ليفاندوفسكي فريقه برشلونة أمس الأحد لتحقيق انتصار كبير على مضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 4-2 ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، بعدما سجّل 3 أهداف (هاتريك).

وبهذه الثلاثية رفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف منذ وصوله إلى برشلونة قادما من بايرن ميونخ في صيف عام 2022، إلى 108 أهداف في جميع البطولات.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتجاوزت أهداف النجم البولندي عدد تلك التي سجلها نيمار فترة وجوده مع الفريق الكتالوني (2018/2013)، والتي استقرت عند 105 أهداف في جميع البطولات.

وصعد ليفاندوفسكي حاليا إلى المركز الـ13 في قائمة الهدافين التاريخيين لبرشلونة، بالتساوي مع لويس إنريكي، في حين يوجد نيمار في المركز الـ18، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وبإمكان ليفاندوفسكي التقدم أكثر في هذه القائمة واقتحام المراكز العشرة الأولى، خاصة أنه سيخوض العديد من المباريات خلال الموسم الحالي والأخير المتبقي في عقده مع برشلونة.

ويحتاج ليفا إلى تسجيل 13 هدفا فقط من أجل الانفراد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين لبرشلونة، وإزاحة الإسباني جوزيب إسكولا صاحب الـ120 هدفا.

إعلان

كما بمقدوره الصعود في هذه القائمة وصولا إلى المركز الخامس، لكن هذا الأمر يعتمد على مدى استعادته لحسه التهديفي العالي.

وتاليا قائمة هدافي برشلونة التاريخيين:

  1. الأرجنتيني ليونيل ميسي: 672 هدفا.
  2. الإسباني سيزار رودريغيز: 226 هدفا.
  3. الأورغواياني لويس سواريز: 195 هدفا.
  4. المجري لاسلو كوبالا: 193 هدفا.
  5. الكاميروني صامويل إيتو: 130 هدفا.
  6. البرازيلي ريفالدو: 130 هدفا.
  7. الإسباني ماريانو مارتين: 129 هدفا.
  8. الهولندي باتريك كلويفرت: 122 هدفا.
  9. الإسباني كارليس ريكساش: 122 هدفا.
  10. الإسباني جوزيب إسكولا: 120 هدفا.
  11. البلغاري خريستو ستويشكوف: 117 هدفا.
  12. الإسباني ستانيزلاو باسورا: 110 أهداف.
  13. البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 108 أهداف.
  14. الإسباني لويس إنريكي: 108 أهداف.
  15. الإسباني خوسيه أنطونيو زالادوا: 106 أهداف.
المصدر: الصحافة الإسبانية

إعلان