ليفاندوفسكي يتخطى نيمار في قائمة هدافي برشلونة التاريخيين
تخطى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، البرازيلي نيمار اللاعب الأسبق للفريق الكتالوني في قائمة هدافي الفريق عبر التاريخ.
وقاد ليفاندوفسكي فريقه برشلونة أمس الأحد لتحقيق انتصار كبير على مضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 4-2 ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، بعدما سجّل 3 أهداف (هاتريك).
روبرت ليفاندوفسكي يسجّل الهاتريك في شباك سيلتا فيغو 🎩⚽️🔥#الدوري_الإسباني #سيلتا_فيغو #برشلونة pic.twitter.com/wHI0JIsVpi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 9, 2025
وبهذه الثلاثية رفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف منذ وصوله إلى برشلونة قادما من بايرن ميونخ في صيف عام 2022، إلى 108 أهداف في جميع البطولات.
وتجاوزت أهداف النجم البولندي عدد تلك التي سجلها نيمار فترة وجوده مع الفريق الكتالوني (2018/2013)، والتي استقرت عند 105 أهداف في جميع البطولات.
O LEWANDOWSKI SUPEROU O NEYMAR COM A CAMISA DO BARCELONA! 🔵🔴 O craque polonês marcou um hat-trick na vitória por 4 a 2 sobre o Celta de Vigo, ultrapassando o ídolo do Santos! 🔥🇵🇱#LaLiga #MFM #CampeonatoEspanhol pic.twitter.com/4HWNVlzT4X
— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 10, 2025
وصعد ليفاندوفسكي حاليا إلى المركز الـ13 في قائمة الهدافين التاريخيين لبرشلونة، بالتساوي مع لويس إنريكي، في حين يوجد نيمار في المركز الـ18، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.
وبإمكان ليفاندوفسكي التقدم أكثر في هذه القائمة واقتحام المراكز العشرة الأولى، خاصة أنه سيخوض العديد من المباريات خلال الموسم الحالي والأخير المتبقي في عقده مع برشلونة.
ويحتاج ليفا إلى تسجيل 13 هدفا فقط من أجل الانفراد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين لبرشلونة، وإزاحة الإسباني جوزيب إسكولا صاحب الـ120 هدفا.
كما بمقدوره الصعود في هذه القائمة وصولا إلى المركز الخامس، لكن هذا الأمر يعتمد على مدى استعادته لحسه التهديفي العالي.
وتاليا قائمة هدافي برشلونة التاريخيين:
- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 672 هدفا.
- الإسباني سيزار رودريغيز: 226 هدفا.
- الأورغواياني لويس سواريز: 195 هدفا.
- المجري لاسلو كوبالا: 193 هدفا.
- الكاميروني صامويل إيتو: 130 هدفا.
- البرازيلي ريفالدو: 130 هدفا.
- الإسباني ماريانو مارتين: 129 هدفا.
- الهولندي باتريك كلويفرت: 122 هدفا.
- الإسباني كارليس ريكساش: 122 هدفا.
- الإسباني جوزيب إسكولا: 120 هدفا.
- البلغاري خريستو ستويشكوف: 117 هدفا.
- الإسباني ستانيزلاو باسورا: 110 أهداف.
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 108 أهداف.
- الإسباني لويس إنريكي: 108 أهداف.
- الإسباني خوسيه أنطونيو زالادوا: 106 أهداف.