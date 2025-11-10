ليفاندوفسكي يتخطى نيمار في قائمة هدافي برشلونة التاريخيين

تخطى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، البرازيلي نيمار اللاعب الأسبق للفريق الكتالوني في قائمة هدافي الفريق عبر التاريخ.

وقاد ليفاندوفسكي فريقه برشلونة أمس الأحد لتحقيق انتصار كبير على مضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 4-2 ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، بعدما سجّل 3 أهداف (هاتريك).

وبهذه الثلاثية رفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف منذ وصوله إلى برشلونة قادما من بايرن ميونخ في صيف عام 2022، إلى 108 أهداف في جميع البطولات.

وتجاوزت أهداف النجم البولندي عدد تلك التي سجلها نيمار فترة وجوده مع الفريق الكتالوني (2018/2013)، والتي استقرت عند 105 أهداف في جميع البطولات.

وصعد ليفاندوفسكي حاليا إلى المركز الـ13 في قائمة الهدافين التاريخيين لبرشلونة، بالتساوي مع لويس إنريكي، في حين يوجد نيمار في المركز الـ18، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وبإمكان ليفاندوفسكي التقدم أكثر في هذه القائمة واقتحام المراكز العشرة الأولى، خاصة أنه سيخوض العديد من المباريات خلال الموسم الحالي والأخير المتبقي في عقده مع برشلونة.

ويحتاج ليفا إلى تسجيل 13 هدفا فقط من أجل الانفراد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين لبرشلونة، وإزاحة الإسباني جوزيب إسكولا صاحب الـ120 هدفا.

كما بمقدوره الصعود في هذه القائمة وصولا إلى المركز الخامس، لكن هذا الأمر يعتمد على مدى استعادته لحسه التهديفي العالي.

