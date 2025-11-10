فينيسيوس نجم ريال مدريد يعود لعاداته القديمة.. استفزاز الجماهير وإهانة اللاعبين

عاد البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد إلى تصرفاته المثيرة للجدل، وهذه المرة في مباراة فريقه ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

واكتفى ريال مدريد أمس بنقطة وحيدة، بعدما انقاد للتعادل السلبي أمام مضيفه رايو في المباراة التي جرت على ملعب فاييكاس ضمن الجولة الـ12 من الليغا.

فينيسيوس يهين لاعبا

وخلال المباراة التقطت كاميرات البث التلفزيوني فينيسيوس (25 عاما) يتشاجر مع جماهير الفريق المضيف، وكذلك مع ألفارو غارسيا مدافع رايو.

ففي اللقطة الأولى تلقى فينيسيوس "السباب المعتاد" على حد وصف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، من جماهير رايو فاليكانو غير أن اللاعب البرازيلي ابتعد عنهم بعد أن سخر منهم.

وقال فينيسيوس عدة مرات "لقد دفعتم المال من أجل رؤيتي" وذلك حسب ما وثقته كاميرات شبكة "موفي ستار بلاس".

Vinícius Júnior aux supporters qui le provoquaient : "Vous avez payé pour venir me voir."pic.twitter.com/n06XxaRt56 — Edition Merengue (@EditionMerengue) November 9, 2025

وفي نفس اللقطة، أطلق فينيسيوس ضحكة ساخرة من الجماهير وقال لهم "إلى الدرجة الثانية".

ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة في المباراة، فأثناء خروج اللاعبين إلى غرف الملابس بعد نهاية الشوط الأول، شتم فينيسيوس أحد لاعبي رايو فاليكانو.

وظهر فينيسيوس في مقطع الفيديو يصف غارسيا مدافع رايو بأنه "سيئ جدا".

أزمة جديدة

وعلّقت الصحيفة على اللقطتين بالقول "كما جرت العادة، كل مرة يزور فيها فينيسيوس ملعب فاييكاس لا يخلو الأمر من واقعة جديدة مع الجماهير".

وأضافت "منذ اللحظة الأولى، ومع كل لمسة للكرة كان اللاعب البرازيلي يُقابل بالصافرات. حاول الحفاظ على هدوئه، لكن التوتر غلبه في النهاية ووقع في بعض التصرفات المثيرة للجدل".

وعاني ريال مدريد من الفعالية الهجومية أمام رايو فاليكانو رغم استحواذه على الكرة الذي وصل إلى 54%، وكذلك تسديده 21 مرة كان اثنتان منها فقط بين القائمين والعارضة.

وفشل ريال مدريد في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي لكن هذه المرة في الدوري الإسباني، وذلك بعد خسارته الثلاثاء الماضي من ليفربول 0-1 في دوري أبطال أوروبا.

ورفع "الملكي" رصيده إلى 31 نقطة وحافظ على صدارة المسابقة، لكن غريمه برشلونة استثمر هذا التعادل وقلّص الفارق إلى 3 نقاط قبل فترة التوقف القادمة.

يُذكر أن فينيسيوس ساهم هذا الموسم في 9 أهداف خلال 16 مباراة بجميع البطولات (سجل 5 وصنع 4) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.