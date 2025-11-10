كان أنطوان غريزمان عنصرا أساسيا في فوز أتلتيكو مدريد على ليفانتي 3-1 في ملعب ميتروبوليتانو ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

دخل الفرنسي أرض الملعب في الدقيقة 61 وسجل الهدف الثاني لروخيبلانكوس بعد 28 ثانية فقط من دخوله، مستغلا تمريرة ماركوس يورينتي العرضية المتقنة على خط المرمى.

كان هذا أسرع هدف يُسجّله لاعب بديل في الدوري الإسباني منذ أن هزّ بورخا مايورال الشباك بعد 26 ثانية من دخوله مع خيتافي ضد جيرونا في فبراير/شباط الماضي.

وفي الدقيقة 80، حسم غريزمان المباراة بهدفه الثاني، مستغلا هذه المرة كرة مرتدة من أحد مدافعي ليفانتي الذي أبعد تسديدة جوليان ألفاريز من على خط المرمى تقريبا في لعبة بدأها الفرنسي بنفسه.

بهذا الأداء، يواصل غريزمان كتابة تاريخ أتلتيكو مدريد، أولا لأنه سجل الهدف رقم 900 للفريق في الدوري الإسباني وقد احتاج الروخيبلانكوس إلى 528 مباراة للوصول إلى هذا الإنجاز تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" يتصدر الدولي الفرنسي قائمة أفضل الهدافين في عهد سيميوني برصيد 138 هدفا، يليه كوريا (67)، ودييغو كوستا (49)، وألفارو موراتا (46)، وراداميل فالكاو (43).

علاوة على ذلك، أصبح الفرنسي الآن اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف تحت قيادة مدرب واحد في تاريخ الدوري الإسباني (138).

وبهدفيه ضد ليفانتي تجاوز رقم ميسي القياسي البالغ 137 هدفا تحت قيادة غوارديولا وتيلمو زارا 129 هدفا تحت قيادة أوركيزو، وكريستيانو رونالدو 120 هدفا تحت قيادة مورينيو.

Más goles en Primera con el mismo entrenador:

137 Messi con Guardiola

137 GRIEZMANN con Simeone

129 Zarra con Urquizu

120 Cristiano con Mourinho. — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 8, 2025

وما يريد غريزمان الاحتفال به هذا العام هو لقب كبير مع أتلتيكو، بعد فوزه بكأس السوبر الإسباني عام 2014، وكأس السوبر الأوروبي عام 2018، والدوري الأوروبي في العام نفسه.

ويحلم غريزمان بلقب دوري أبطال أوروبا (الذي كاد أن يُحققه عام 2016) أو لقب الدوري الإسباني الذي لم يستطع الفوز به عام 2014 (الذي جاء بعده مباشرةً) أو عام 2021 (أحد أعوامه مع برشلونة).