شاهد.. هدف مذهل في الدوري الكندي لكرة القدم

أُقيمت المباراة النهائية لبطولة كندا لكرة القدم بين أتلتيكو أوتاوا وكافالري إف سي في ظروف طبيعية كارثية أمس الأحد وانتهت 2-1 لصالح أوتاوا.

غطت عاصفة ثلجية قوية الملعب بطبقة سميكة من الثلج الأبيض مع انخفاض درجة الحرارة إلى 8 درجات مئوية تحت الصفر، مما تسببت في توقف المباراة عدة مرات لإزالة الثلج من خط المرمى.

واحتاج فريق كافالري إف سي، حامل اللقب، إلى نصف ساعة ليفتتح التسجيل من ركلة جزاء سجلها مهاجمه فريزر إيرد في الدقيقة 32.

لكن أوتاوا لم يستسلم، واحتاج إلى 7 دقائق فقط ليعادل النتيجة بتسديدة خلفية رائعة من مهاجمه المكسيكي ديفيد رودريغيز في الدقيقة 39، استقرت تحت العارضة في نهاية هجمة مرتدة فوضوية.

وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني لأوتاوا في الدقيقة 107 بتسديدة رائعة.

وأوضح رودريغيز البالغ من العمر 23 عاما قائلا: "كنت متحمسا جدا لخوض هذه المباراة. تحدثتُ مع زملائي، وقلتُ في نفسي: يا إلهي، ستكون مباراة جنونية. سأخوض التجربة الكاملة، التجربة الكندية الكاملة".

وحصد أتلتيكو أوتاوا -الذي تأسس على يد أتلتيكو مدريد عام 2020- أول لقب في تاريخه بالدوري الكندي الممتاز، الذي أُسس عام 2017، كما تأهل النادي إلى كأس أبطال الكونكاكاف.