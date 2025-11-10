شاهد.. نيمار يشتم حكما ويتذمر من استبداله بالدوري البرازيلي

أثار نيمار دا سيلفا نجم سانتوس البرازيلي الجدل بتصرفاته الغاضبة خلال مباراة فريقه ضد فلامنغو في بطولة الدوري المحلي.

وتعرض سانتوس لهزيمة جديدة بنتيجة 2-3 في مباراة جرت على ملعب ماراكانا الشهير لحساب الجولة الـ33، وهي خسارة عمّقت جراح الفريق الذي يقبع في المراكز الأربعة الأخيرة المؤدية للهبوط قبل 5 جولات من النهاية.

وشارك نيمار أساسيا للمرة الأولى منذ 14 سبتمبر/أيلول الماضي بعد تعافيه من واحدة من الإصابات العديدة التي حدت من استمراريته في الملاعب منذ عودته إلى البرازيل في يناير/كانون الثاني 2025.

ورغم تألقه على الصعيد الشخصي خلال المباراة، فإن تصرفات نيمار هي من خطفت الأضواء بعدما هاجم حكم اللقاء، وبعدها عبّر عن غضبه علانية من قرار استبداله في الدقائق الأخيرة.

وخلال مقابلة تلفزيونية بين الشوطين، اتهم نيمار حكم الساحة سافيو بيريرا سامبايو بأنه "حكم سيئ"، ووصفه أيضا بـ"المتعجرف".

No intervalo de Flamengo x Santos, Neymar diz que o time precisa procurar mais por ele no terço final e detona árbitro: "Além de ser ruim, com todo respeito, é arrogante". pic.twitter.com/xMkXpBS0rv — ge (@geglobo) November 9, 2025

وادعى نيمار أن الحكم أشهر له بطاقة صفراء بعد أن هدده بأن لا يقترب منه.

أما الحادثة الثانية فكانت عند استبداله من قبل الأرجنتيني خوان بابلو فويفودا مدرب سانتوس قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء، إذ بدا نيمار متذمرا من قرار المدرب.

NEYMAR NÃO GOSTOU DE TER SAÍDO! 😬 Vojvoda substituiu o camisa 10 do Santos no segundo tempo. O craque não entendeu a escolha do treinador e saiu reclamando. #FutebolBrasileiro #BrasileirãoBetano #PósJogo pic.twitter.com/JLgEM71obd — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 9, 2025

اللافت أن سانتوس كان متأخرا بالنتيجة 0-3 قبل استبدال نيمار، وفي الدقائق القليلة التي تلت خروجه نجح الفريق في تسجيل هدفين وكان قريبا من التعادل.

وسجل غابريل بونتيمبو الهدف الأول لسانتوس (1-3) قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يضيف زميله لوتارو دياز الهدف الثاني في الدقيقة 91.

معاناة سانتوس

وتعد هذه الهزيمة الـ15 لسانتوس في الدوري البرازيلي هذا الموسم، وحقق 8 انتصارات فقط و9 تعادلات.

وتجمد رصيد سانتوس عند 33 نقطة أبقته في المركز الـ17 في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن فيتوريا صاحب المركز الـ16، علما بأن الأول لعب مباراة أقل.

ويتبقى 6 مباريات لسانتوس هذا الموسم ضد بالميراس، وميراسول، وإنترناسيونال، وسبورت ريسيفي، ويوفينتود، وكروزيرو، وفيها سيعمل جاهدا من أجل تفادي الهبوط.