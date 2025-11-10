شاهد.. لامين جمال ينتقد تكتيك فليك في مباراة برشلونة وسيلتا فيغو

لم يُخفِ لامين جمال جوهرة برشلونة انزعاجه الشديد من الطريقة التي استقبل بها فريقه الهدف الأول خلال مباراة البلوغرانا ضد سيلتا فيغو بالدوري الإسباني.

وعاد برشلونة أمس بالنقاط الثلاث من ملعب بالايدوس الصعب بعد فوزه على مضيفه سيلتا فيغو 4-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ12 من الليغا.

لامين جمال ينفجر غضبا من زملائه في مباراة برشلونة وسيلتا فيغو

وتقدّم برشلونة مبكرا بهدف سجّله البولندي روبرت ليفاندوفسكي من علامة الجزاء، لكن هذه الأفضلية لم تستمر سوى دقيقتين فقط، إذ استقبلت شباك الفريق الكتالوني هدف التعادل (1-1) عن طريق سيرجيو كاريرا.

وكسر كاريرا مصيدة التسلل من منتصف الملعب ثم انطلق بالكرة وصولا إلى داخل منطقة الجزاء قبل أن يرسلها إلى الشباك، وهي لقطة مكررة عانى منها الفريق كثيرا منذ بداية الموسم الحالي 2025-2026.

ووثقت عدة مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انزعاج وغضب لامين من هدف أصحاب الأرض وتمركز زملائه المدافعين على خط واحد بالقرب من منتصف الملعب.

والتقطت كاميرات البث لامين وهو يسأل عن كيفية إيقاف هذه المعضلة قائلا بامتعاض "ماذا نفعل في وسط الملعب؟ ماذا نفعل في وسط الملعب؟"، وقد كررها عدة مرات، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

🚨 لامين بعد هدف سيلتا الأول: 🗣️ ماذا نفعل في خط الوسط؟ pic.twitter.com/7RtM9Kv05h — FCB World (@forcabarca_ar) November 9, 2025

وسرعان ما اختفت هذه المشكلة تماما في الشوط الثاني بعد أن أجرى الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة بعض التعديلات داخل الملعب، مكّنت البلوغرانا من السيطرة على المباراة بشكل أفضل على حد قول الصحيفة.

إعلان

وأثنت "ماركا" على شخصية لامين "القيادية" في هذا الموقف، وقالت "الجناح الشاب بات يتولّى أيضا دور أحد قادة الفريق ويطلب التوضيحات عندما يرى ما لا يرضيه"، في إشارة منها إلى معاناة الفريق دفاعيا خلال الشوط الأول.

وأسهم لامين في فوز برشلونة بإحرازه الهدف الثالث (3-2) في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وكان قريبا من تسجيل هدف آخر لولا القائم الذي رد تسديدته في آخر أنفاس المباراة.

يُذكر أن لامين جمال أسهم في تسجيل 12 هدفا منذ بداية الموسم في 11 مباراة بجميع البطولات (سجل 6 وصنع مثلها) وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت.

وبفوزه على سيلتا فيغو، عزز برشلونة موقعه في المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 28 نقطة، وقلّص الفارق إلى 3 نقاط مع المتصدر ريال مدريد الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه رايو فاليكانو في الجولة ذاتها.