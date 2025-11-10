رئيس نابولي يصف ملعب "مارادونا" بـ"مكب نفايات"

شن أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي هجوما قاسيا على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، الذي يخوض فيه الفريق مبارياته البيتية محليا وقاريا.

وخلال مشاركته في "منتدى أعمال كرة القدم" الذي عُقد في مدينة ميلانو، تطرّق دي لورينتيس (76 عاما) إلى ضرورة تجديد البنية التحتية الرياضية في إيطاليا.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 عرض إيطالي للتعاقد مع ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

عرض إيطالي للتعاقد مع ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة list 2 of 2 يوفنتوس يستعين بخبرة المدرب سباليتي end of list

رئيس نابولي ينتقد ملعب مارادونا ويعد بتطويره

وقال دي لورينتيس "ملعب مارادونا يشبه مكب نفايات، لقد قلت ذلك بالفعل عندما كان أنشيلوتي مدربا للفريق (عام 2018)، إنه ملعب قديم مع مضمار ألعاب رياضية لا يناسب الجماهير".

ADL: "L'attuale stadio del Napoli è un semi-cesso" 😶🏟️ (📹 via Gazzetta dello Sport) pic.twitter.com/vWQI6CEJR6 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 7, 2025

وأضاف "أحتاج إلى 6 سنوات لتحويله إلى ملعب مناسب، نحن نلعب في ملعب ناقص التجهيز. عندما يحصل إنتر وميلان على 14 مليون يورو في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا نحن نجني 3 ملايين فقط وبعدها يجب أن أشتري لاعبين بـ50 أو 60 مليونا لمنافستهما".

وتابع دي لورينتيس "أريد ملعبا يتسع لـ70 ألف مشجع مع 100 جناح خاص ومواقف سيارات حقيقية، يلزمنا 30 هكتارا لبناء ملعب عصري داخل المدينة".

وتابع رئيس نابولي انتقاداته لملعب مارادونا: "يدفع باريس سان جيرمان مقابل ملعبه المبلغ نفسه الذي يدفعه نابولي، لكنهم يتمتعون بحقوق حصرية ويربحون 100 مليون يورو، بينما نحن نستخدم ملعبنا 3 أيام فقط، قبل المباراة وأثناءها وبعدها".

وأوضح "في 2013 زرت ملعب الإمارات عندما ذهبنا إلى لندن للعب ضد أرسنال. هناك 200 جناح خاص و61 ألف مقعد، كما منحت المدينة النادي إذنا لبناء مساكن حول الملعب الجديد لاستعادة الاستثمار فورا. بهذه الطريقة استطاع أرسنال الحفاظ على موقعه في القمة لمدة 15 عاما، رغم أنه لم يفز بالدوري منذ 2004".

إعلان

وانتقد دي لورينتيس القانون الإيطالي الذي يحد من تطوير البنية التحتية في البلاد على حد قوله.

وقال "ينص قانوننا على أن بناء أو تحويل ملعب يجب أن يضمن توازنا اقتصاديا للنادي، لكن يجب أن نفهم أن المراكز التجارية تعمل فقط في عطلة نهاية الأسبوع. يجب السماح باستخدام المباني لأغراض سكنية حتى لو لم تكن مجاورة للملعب، فهذه العقارات تضمن عوائد تسمح بدعم الاستثمار على المدى الطويل، كما حدث مع أرسنال".

وختم رئيس نابولي "السلطات هنا هي العدو الأكبر لكرة القدم. لا يدركون أن هناك 25 مليون ناخب محتمل يهتمون بهذه الرياضة".

ويتقلّد دي لورينتيس منصب رئاسة نابولي منذ عام 2004، وفي عهده حقق 6 ألقاب محلية، هي الدوري الإيطالي مرتين آخرها الموسم الماضي 2024-2025، كأس إيطاليا 3 مرات، وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة.

يُذكر أن ملعب نابولي كان يحمل اسم سان باولو، قبل تغييره في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى دييغو أرماندو مارادونا، وذلك بعد أقل من أسبوعين على وفاة الأسطورة الأرجنتينية الذي دافع عن ألوان فريق الجنوب الإيطالي لسنوات.