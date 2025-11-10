ذكرت تقارير إيطالية أن المدرب السابق للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني قبل عرضا لتولي تدريب نادي السد في دوري نجوم قطر، بعد عام واحد فقط من رحيله عن تدريب المنتخب السعودي.

وأكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، الصادرة الاثنين، أن مانشيني البالغ من العمر 60 عاما وافق بالفعل على تولي مسؤولية تدريب السد بعقد مبدئي حتى نهاية موسم 2025-2026.

وبدوره أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو صحة الخبر في منشور على حسابه بإنستغرام.

وكتب فابريزيو رومانو "روبرتو مانشيني يقبل عرض السد الشفهي، والصفقة جاهزة.. اتفاق على عقد طويل الأمد مع النادي القطري مع بند خروج لمانشيني في صيف 2026.

🚨🇶🇦 Roberto Mancini has informed Al Sadd about his decision to accept their proposal. The contract will include an exit clause for summer 2026 as key condition negotiated today. Mancini, expected to sign as soon as documents are approved. pic.twitter.com/gBwMWFmnmw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2025

وأضاف "من المتوقع أن يوقع مانشيني على العقد فور اعتماد الوثائق الرسمية".

وتوقعت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أن يتواجد مانشيني في قطر منتصف الأسبوع الجاري من أجل استكمال إجراءات انتقاله إلى السد.

بعد قيادة إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا عام 2021، فشل مانشيني في تأهيل المنتخب الإيطالي لكأس العالم 2022، واستقال في أغسطس/آب 2023، ثم تولى مسؤولية المنتخب السعودي، قبل أن يترك منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2024.