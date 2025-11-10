رياضة|بطولات عالمية

تقارير: مانشيني يقترب من تدريب السد القطري

AL RAYYAN, QATAR - JANUARY 30: Roberto Mancini, Head Coach of Saudi Arabia reacts during the AFC Asian Cup Round of 16 match between Saudi Arabia and South Korea at Education City Stadium on January 30, 2024 in Al Rayyan, Qatar. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)
مانشيني تولى مسؤولية المنتخب السعودي قبل أن يترك منصبه في أكتوبر 2024 (غيتي)
Published On 10/11/2025
|
آخر تحديث: 23:12 (توقيت مكة)

ذكرت تقارير إيطالية أن المدرب السابق للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني قبل عرضا لتولي تدريب نادي السد في دوري نجوم قطر، بعد عام واحد فقط من رحيله عن تدريب المنتخب السعودي.

وأكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، الصادرة الاثنين، أن مانشيني البالغ من العمر 60 عاما وافق بالفعل على تولي مسؤولية تدريب السد بعقد مبدئي حتى نهاية موسم 2025-2026.

وبدوره أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو صحة الخبر في منشور على حسابه بإنستغرام.

وكتب فابريزيو رومانو "روبرتو مانشيني يقبل عرض السد الشفهي، والصفقة جاهزة.. اتفاق على عقد طويل الأمد مع النادي القطري مع بند خروج لمانشيني في صيف 2026.

وأضاف "من المتوقع أن يوقع مانشيني على العقد فور اعتماد الوثائق الرسمية".

وتوقعت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أن يتواجد مانشيني في قطر منتصف الأسبوع الجاري من أجل استكمال إجراءات انتقاله إلى السد.

بعد قيادة إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا عام 2021، فشل مانشيني في تأهيل المنتخب الإيطالي لكأس العالم 2022، واستقال في أغسطس/آب 2023، ثم تولى مسؤولية المنتخب السعودي، قبل أن يترك منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

المصدر: مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

