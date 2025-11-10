بقيمة سوقية خرافية.. لامين جمال أغلى لاعب تحت سن الـ20 في العالم

تصدّر الإسباني لامين جمال جوهرة برشلونة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في العالم، دون سن الـ20 عاما.

وبحسب دراسة جديدة صادرة عن المرصد الدولي للدراسات الرياضية لكرة القدم (CIES)، فإن القيمة السوقية لجمال وصلت إلى 350 مليون يورو.

لامين جمال يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم تحت سن الـ20

ويُعد لامين جمال (18 عاما) هو اللاعب الوحيد في القائمة الذي تجاوز حاجز الـ200 مليون يورو، مبتعدا بفارق كبير جدا عن أقرب ملاحقيه.

وجاء الشاب البرازيلي إستيفاو ويليان لاعب تشلسي الانجليزي في المركز الثاني إذ تبلغ قيمته السوقية 118 مليون يورو، وهو واحد من بين لاعبين آخرين فقط تجاوزا جميعهم حاجز الـ100 مليون هما باو كوبارسي مدافع برشلونة، وفرانكو ماستانتونو الذي وصل إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادما من ريفر بليت.

وضمت القائمة بالعموم 4 لاعبين من الدوري الإسباني ومثلهم من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى لاعب وحيد من الدوري البرتغالي ومثله من الدوري الفرنسي، هو وارن زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان.

وتاليا اللاعبين تحت سن 20 عاما الأعلى من حيث القيمة السوقية:

لامين جمال (برشلونة): 350 مليون يورو. إستيفاو ويليان (تشلسي): 118 مليون يورو. باو كوبارسي (برشلونة): 113 مليون يورو. فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد): 102 مليون يورو. وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان): 92 مليون يورو. إيثان نوانيري (أرسنال): 88 مليون يورو. مايلز لويس سكيلي (أرسنال): 85 مليون يورو. جيوفاني كويندا (سبورتنغ لشبونة): 80 مليون يورو. إندريك (ريال مدريد): 73 مليون يورو. لوكاس بيرغفال (توتنهام هوتسبير): 68 مليون يورو.

اهتمام مضاعف بالمواهب الشابة

وتؤكد هذه القائمة أن هناك اتجاها واضحا لدى الأندية الأوروبية يتمثل في أن المواهب الشابة أصبحت مطلوبة أكثر من أي وقت مضى على حد تعبير صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقالت "يركز عالم كرة القدم حاليا على المستقبل. هذا المستقبل له أسماء ووجوه شابة ذهبية تتمتع بقيم سوقية مذهلة".

وشملت الاحصائية الجديدة 113 لاعبا من 80 ناديا ينافسون في 25 دوري حول العالم، ممن تزيد قيمتهم السوقية عن 10 ملايين يورو.

ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة الإجمالية بوجود 23 لاعبا، يليه الدوري الألماني بـ16 والدوري الفرنسي بـ11 لاعبا.