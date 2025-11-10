رياضة|بطولات أوروبية|الأرجنتين

بفارق كبير عن رونالدو.. ميسي أكثر اللاعبين حصدا للجوائز الفردية في التاريخ

ميسي حصد خلال مسيرته الكروية 53 جائزة فردية (رويترز)
Published On 10/11/2025
آخر تحديث: 13:26 (توقيت مكة)

تحظى الجوائز الفردية في عالم كرة القدم باهتمام كبير لدى الصحافة وعشاق اللعبة حول العالم على حد سواء، إذ ينظر كثيرون إليها على أنها دليل أكثر دقة على نجاح لاعب في مسيرته الاحترافية.

ميسي يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر حصدا للجوائز الفردية في التاريخ

ويتربع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي على قمة قائمة اللاعبين الأكثر حصدا للجوائز الفردية في تاريخ كرة القدم.

وخلال مسيرته الاحترافية المتواصلة مع أندية عدة ومنتخب الأرجنتين حصد ميسي 53 جائزة فردية بحسب موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

NASHVILLE, TENNESSEE - OCTOBER 18: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF poses with the Icon of the Match Award after the MLS match between Nashville SC and Inter Miami CF at GEODIS Park on October 18, 2025 in Nashville, Tennessee. Johnnie Izquierdo/Getty Images/AFP (Photo by Johnnie Izquierdo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ميسي يتفوق بفارق كبير على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد الجوائز الفردية (الفرنسية)

ويتفوق ميسي بفارق كبير على منافسه الدائم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الذي يحتل المركز الثاني وفي رصيده 33 جائزة فردية.

وأشار الموقع إلى أن الجوائز المرموقة التي اعتمدها في قائمته هي الكرة الذهبية، الحذاء الذهبي، الحذاء الذهبي الأوروبي، جائزة الهداف في البطولات القارية والدولية أيضا، بالإضافة إلى الجوائز التي تُمنح لأفضل لاعب في السنة، سواء محلية أو قارية أو دولية.

وتاليا قائمة اللاعبين الأكثر حصدا للجوائز الفردية في تاريخ كرة القدم:

  1. ليونيل ميسي: 53 جائزة (برشلونة، باريس سان جيرمان، إنتر ميامي، منتخب الأرجنتين).
  2. كريستيانو رونالدو: 33 جائزة (سبورتنغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، النصر السعودي، منتخب البرتغال).
  3. ماركو فان باستن: 20 جائزة (أياكس أمستردام، ميلان، منتخب هولندا).
  4. رونالدو نازاريو: 18 جائزة (كروزيرو، آيندهوفن، برشلونة، إنتر ميلان، ريال مدريد، ميلان، كورينثيانز، منتخب البرازيل).
  5. غيرد مولر: 18 جائزة (نوردلينغن 1861، بايرن ميونخ، فورت لودرديل سترايكرز، منتخب ألمانيا).
  6. أوزيبيو: 17 جائزة (سبورتنغ ماركيش، بنفيكا، بوسطن مينتمن، مونتيري، تورونتو بليزارد، بيرا مار، لاس فيغاس كويك سيلفرز، أونياو دي تومار، نيوجيرسي أمريكانز، منتخب البرتغال).
  7. زين الدين زيدان: 13 جائزة (كان، بوردو، يوفنتوس، ريال مدريد، منتخب فرنسا).
  8. ميشيل بلاتيني: 12 جائزة (نانسي، سانت إتيان، يوفنتوس، منتخب فرنسا).
  9. ألفريدو دي ستيفانو: 12 جائزة (ريفر بليت، هوراكان، مييوناريوس، ريال مدريد، إسبانيول، منتخبا الأرجنتين وإسبانيا).
  10. يوهان كرويف: 10 جوائز (أياكس أمستردام، برشلونة، لوس أنجلوس أزتكس، واشنطن ديبلوماتس، ليفانتي، منتخب هولندا).
المصدر: مواقع إلكترونية

