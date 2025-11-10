بفارق كبير عن رونالدو.. ميسي أكثر اللاعبين حصدا للجوائز الفردية في التاريخ

تحظى الجوائز الفردية في عالم كرة القدم باهتمام كبير لدى الصحافة وعشاق اللعبة حول العالم على حد سواء، إذ ينظر كثيرون إليها على أنها دليل أكثر دقة على نجاح لاعب في مسيرته الاحترافية.

ميسي يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر حصدا للجوائز الفردية في التاريخ

ويتربع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي على قمة قائمة اللاعبين الأكثر حصدا للجوائز الفردية في تاريخ كرة القدم.

وخلال مسيرته الاحترافية المتواصلة مع أندية عدة ومنتخب الأرجنتين حصد ميسي 53 جائزة فردية بحسب موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

ويتفوق ميسي بفارق كبير على منافسه الدائم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الذي يحتل المركز الثاني وفي رصيده 33 جائزة فردية.

وأشار الموقع إلى أن الجوائز المرموقة التي اعتمدها في قائمته هي الكرة الذهبية، الحذاء الذهبي، الحذاء الذهبي الأوروبي، جائزة الهداف في البطولات القارية والدولية أيضا، بالإضافة إلى الجوائز التي تُمنح لأفضل لاعب في السنة، سواء محلية أو قارية أو دولية.

وتاليا قائمة اللاعبين الأكثر حصدا للجوائز الفردية في تاريخ كرة القدم:

ليونيل ميسي: 53 جائزة (برشلونة، باريس سان جيرمان، إنتر ميامي، منتخب الأرجنتين). كريستيانو رونالدو: 33 جائزة (سبورتنغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، النصر السعودي، منتخب البرتغال). ماركو فان باستن: 20 جائزة (أياكس أمستردام، ميلان، منتخب هولندا). رونالدو نازاريو: 18 جائزة (كروزيرو، آيندهوفن، برشلونة، إنتر ميلان، ريال مدريد، ميلان، كورينثيانز، منتخب البرازيل). غيرد مولر: 18 جائزة (نوردلينغن 1861، بايرن ميونخ، فورت لودرديل سترايكرز، منتخب ألمانيا). أوزيبيو: 17 جائزة (سبورتنغ ماركيش، بنفيكا، بوسطن مينتمن، مونتيري، تورونتو بليزارد، بيرا مار، لاس فيغاس كويك سيلفرز، أونياو دي تومار، نيوجيرسي أمريكانز، منتخب البرتغال). زين الدين زيدان: 13 جائزة (كان، بوردو، يوفنتوس، ريال مدريد، منتخب فرنسا). ميشيل بلاتيني: 12 جائزة (نانسي، سانت إتيان، يوفنتوس، منتخب فرنسا). ألفريدو دي ستيفانو: 12 جائزة (ريفر بليت، هوراكان، مييوناريوس، ريال مدريد، إسبانيول، منتخبا الأرجنتين وإسبانيا). يوهان كرويف: 10 جوائز (أياكس أمستردام، برشلونة، لوس أنجلوس أزتكس، واشنطن ديبلوماتس، ليفانتي، منتخب هولندا).