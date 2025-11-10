الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم 2026.. موعد المباراتين والقنوات الناقلة

تستعد 4 منتخبات للمنافسة في الملحق الأفريقي لتحديد المنتخب الذي سيمثل القارة السمراء في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وستتنافس نيجيريا والكاميرون والكونغو الديمقراطية والغابون أفضل أصحاب المركز الثاني في التصفيات الأفريقية، في الملحق الأفريقي خلال فترة التوقف الدولي.

وسيشارك الفائز في الملحق العالمي في مارس/آذار 2026.

كيف وصلت المنتخبات الأربعة إلى الملحق؟

تأهلت المنتخبات الأربعة بصفتها أفضل أصحاب المركز الثاني في مرحلة المجموعات من التصفيات الأفريقية، بناء على تصنيف "الفيفا" بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025:

المنتخب الأول: نيجيريا (المرتبة 41) أمام المنتخب الرابع: الغابون (المرتبة 77)

المنتخب الثاني: الكاميرون (المرتبة 54) أمام المنتخب الثالث: جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 60)

موعد مباريات الملحق الأفريقي

سيُقام الملحق الأفريقي بنظام بطولة مصغرة مركزية على ملعب الرباط في المغرب.

نصف النهائي: الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

19:00 (توقيت مكة المكرمة): نيجيريا ضد الغابون.

22:00 (توقيت مكرمة المكرمة): الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية.

النهائي: الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

الفائز من المباراة الأولى ضد الفائز من المباراة الثانية (ملعب الأمير مولاي الحسن)

القنوات الناقلة للملحق الأفريقي

beIN SPORTS

FIFA PLUS

وتأهلت 9 منتخبات أفريقية مباشرة إلى البطولة التي ستُقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة عام 2026، في حين سيحصل منتخب أفريقي واحد إضافي على فرصة اللعب في الملحق العالمي الذي ستنظمه "الفيفا" في مارس/آذار 2026، ويحتاج إلى فوز واحد فقط لضمان مكانه في كأس العالم 2026 المقرر في كندا، المكسيك، والولايات المتحدة الأميركية.

نظام الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم

يضم 6 منتخبات تمثل الاتحادات القارية المختلفة، وهي:

بوليفيا عن أميركا الجنوبية.

كاليدونيا الجديدة عن أوقيانوسيا.

ممثلان من أميركا الشمالية والوسطى (كونكاكاف).

منتخب من أفريقيا.

منتخب من آسيا.

وسيُحدَّد التشكيل النهائي للمنتخبات المشاركة بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، وفقا لنتائج التصفيات القارية الجارية.

28 منتخبا ضمنت التأهل لكأس العالم

وبحسب "فيفا"، فقد تأهل حتى الآن 28 منتخبا من أصل 48، على أن تُستكمل المقاعد المتبقية (14 منتخبا) خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بواقع 3 منتخبات من اتحاد كونكاكاف و11 من الاتحاد الأوروبي (يويفا).

وتقام نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026، في نسخة تاريخية هي الأولى من نوعها بمشاركة 48 منتخبا.